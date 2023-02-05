https://sputnikarabic.ae/20230205/تعليق-الدراسة-في-أنقرة-وإسطنبول-وإلغاء-عشرات-الرحلات-الجوية-غدا-الاثنين-1073147204.html

تعليق الدراسة في أنقرة وإسطنبول وإلغاء عشرات الرحلات الجوية غدا الاثنين

تعليق الدراسة في أنقرة وإسطنبول وإلغاء عشرات الرحلات الجوية غدا الاثنين

أعلنت السلطات التركية تعليق الدراسة في العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول وإلغاء عشرات الرحلات الجوية غدا الاثنين، بسبب سواء الأحوال الجوية. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T20:37+0000

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وقال والي إسطنبول علي يرلي قايا، في بيان نشره مساء الأحد، إن الولاية قررت تعليق التعليم الأساسي والثانوي لمدة يوم واحد، بحسب وكالة "الأناضول" الرسمية.ويتوقع أن تشهد إسطنبول عاصفة قوية وهطول ثلوج وأمطار الأمر الذي سينعكس سلبا على الحياة اليومية، وفق نص البيان.بدوره، قال والي أنقرة واصب شاهين، إنه سيتم تعليق الدراسة يوم الاثنين للمدارس الابتدائية والاعدادية والثانوية والحضانة.ولفت في بيان "إلى وجود توقعات بتشكل الجليد في ساعات الصباح الأولى وهطول الثلوج على أنقرة اعتبارًا من ساعات الظهيرة".في سياق ذي صلة، أعلن المستشار الإعلامي للخطوط الجوية التركية (الناقل الوطني) يحيى أوستون، عن إلغاء الشركة 170 رحلة جوية في إسطنبول، موضحا أن الرحلات الملغاة 152 منها عبر مطار إسطنبول و18 عبر مطار صبيحة غوكشن.كما قالت خطوط "بيغاسوس"، إنها ألغت كافة رحلاتها إلى مطار صبيحة في الشطر الآسيوي من إسطنبول.ومنذ صباح اليوم الأحد، تشهد إسطنبول عاصفة قوية يصحبها هطول ثلوج وأمطار، يتوقع أن تزداد حدتها غدا الاثنين، على ما أعلنت الأرصاد الجوية التركية.

https://sputnikarabic.ae/20230204/الخطوط-التركية-تلغي-أكثر-من-230-رحلة-عبر-مطار-إسطنبول-1073093787.html

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أخبار تركيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, أخبار المناخ في العالم