https://sputnikarabic.ae/20230205/تقارير-البرلمان-الأوكراني-سيصوت-لصالح-استقالة-وزير-الدفاع-والكشف-عن-اسم-خلفه-1073149081.html

تقارير: البرلمان الأوكراني يصوت لصالح استقالة وزير الدفاع والكشف عن اسم خلفه

تقارير: البرلمان الأوكراني يصوت لصالح استقالة وزير الدفاع والكشف عن اسم خلفه

ذكرت تقارير إعلامية أوكرانية، اليوم الأحد، أن البرلمان الأوكراني (فرخوفنا رادا)، سيصوت لصالح استقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف في الاجتماع المقبل. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T22:26+0000

2023-02-05T22:26+0000

2023-02-05T22:37+0000

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وذكرت وكالة الأنباء الأوكرانية "RBC" في وقت لاحق يوم الأحد، نقلا عن مصدر مطلع، أن البرلمان سيصوت لصالح استقالة ريزنيكوف في الجلسة العامة المقبلة في المستقبل القريب. مشيرا إلى أن رئيس استخبارات الدفاع الأوكراني كيريل بودانوف سيحل محل ريزنيكوف.في وقت سابق اليوم الأحد، صرح البرلماني الأوكراني ياروسلاف جيليزنياك، بتصريحات مشابهة للتي تداولتها وسائل الإعلام الأوكرانية، ولكنه أضاف أن هناك تغييرات عدة ستطرأ على مراكز قيادية أخرى في السلطة الأوكرانية.أول تعليق لوزير الدفاع الأوكراني على أنباء الاستقالةقال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف لصحيفة "أوكرينسكا برافدا" يوم الأحد، إنه لم يجر محادثات بشأن استقالته المحتملة، لكنه مستعد لأي سيناريو وسط شائعات عن تنحيه.أجرى الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، مؤخرًا تعديلاً وزاريًا كبيرًا في حكومته، ففي 24 يناير/كانون الثاني المنصرم، تم إقالة ما لا يقل عن تسعة من كبار موظفي الخدمة المدنية، وهم أربعة نواب وزراء وخمسة حكام إقليميين بتهمة الفساد، في حين أعلن العديد من المسؤولين رفيعي المستوى الآخرين، بما في ذلك نائب المدعي العام أليكسي سيمونينكو ونائب رئيس مكتب زيلينسكي كيريل تيموشينكو استقالتهم.

https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html

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أخبار أوكرانيا, البرلمان الأوكراني, العالم, وزارة الدفاع الأوكرانية