https://sputnikarabic.ae/20230205/تقارير-ليز-تراس-قد-تعود-من-جديد-بواسطة-مجموعة-على-واتسآب-1073117065.html

تقارير: ليز تراس قد تعود من جديد بواسطة مجموعة على "واتسآب"‏

تقارير: ليز تراس قد تعود من جديد بواسطة مجموعة على "واتسآب"‏

كشفت تقارير أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة، ليز تراس، قد تعود من جديد إلى المشهد السياسي، ‏بواسطة دعم تتلقاه من إحدى المجموعات على تطبيق التراسل الفوري... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T07:36+0000

2023-02-05T07:36+0000

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وبدأت المجموعة، التي كانت تستخدم ذات مرة لدعم حملة ليز تراس القيادية، في جذب العديد من أعضاء البرلمان مرة أخرى، حسبما قالت مصادر لشبكة "سكاي نيوز".كما ورد أن رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تقوم بمناورات مع زملائها في البرلمان، للضغط على الحكومة الحالية من أجل إجراء تخفيضات ضريبية.والمجموعة التي على "واتسآب" تضم أعضاء البرلمان من حزب المحافظين، الذين ما زالوا يؤمنون برؤية ليز تراس للمملكة المتحدة، والمصممين على زيادة الضغط على رئيس الوزراء الحالي، ريشي سوناك.ورغم ذلك، نفى أحد أعضاء فريق ليز تراس أي معرفة بالحركة داخل مجموعة "واتسآب"، المرتبطة بحملتها السابقة.وفي شهر مارس/ آذار المقبل، سيحدد وزير المالية البريطاني خطته للنمو والازدهار في البلاد، بعد أن حذر بالفعل من أن الوقت الحالي ليس هو الوقت المناسب للتخفيضات الضريبية، بينما لا يزال التضخم يمثل أولوية وزارة الخزانة.واستقالت رئيسة وزراء بريطانيا، ليز تراس، في شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعد 44 يوما فقط من بقائها في منصبها، وهي أقصر فترة ولاية لرئيس وزراء في التاريخ البريطاني.

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