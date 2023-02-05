https://sputnikarabic.ae/20230205/حكومة-نتنياهو-توافق-على-بناء-مستوطنة-جديدة-بمنطقة-غلاف-قطاع-غزة-1073127099.html
حكومة نتنياهو توافق على بناء مستوطنة جديدة بمنطقة غلاف قطاع غزة
حكومة نتنياهو توافق على بناء مستوطنة جديدة بمنطقة غلاف قطاع غزة
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، موافقة حكومته على بناء مستوطنة جديدة في منطقة غلاف قطاع غزة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T13:20+0000
2023-02-05T13:20+0000
2023-02-05T13:20+0000
إسرائيل
مستوطنات إسرائيلية
أخبار قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
أخبار فلسطين اليوم
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القدس - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء عبر حسابه على موقع "تويتر": "بالتعاون مع وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة".وأضاف نتنياهو أن "إقامة المستوطنة الجديدة هو دليل آخر على صمود منطقة غلاف غزة وقوة إسرائيل".وكان نتنياهو، قد أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده.كما تعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون تصريح رسمي، قبل نهاية فبراير/ شباط.وأقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة يقطنها نحو 600 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.
https://sputnikarabic.ae/20230201/الجيش-الإسرائيلي-دوي-صافرات-الإنذار-في-سديروت-ومستوطنات-غلاف-غزة-1073004334.html
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إسرائيل, مستوطنات إسرائيلية, أخبار قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم
إسرائيل, مستوطنات إسرائيلية, أخبار قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم
حكومة نتنياهو توافق على بناء مستوطنة جديدة بمنطقة غلاف قطاع غزة
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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، موافقة حكومته على بناء مستوطنة جديدة في منطقة غلاف قطاع غزة.
القدس - سبوتنيك. وقال رئيس الوزراء
عبر حسابه على موقع "تويتر": "بالتعاون مع وزير البناء والإسكان يتسحاق غولدكنوبف، قررنا اليوم في الحكومة بناء مستوطنة جديدة في غلاف غزة".
وأضاف نتنياهو أن "إقامة المستوطنة الجديدة هو دليل آخر على صمود منطقة غلاف غزة وقوة إسرائيل".
وكان نتنياهو، قد أعلن أن حكومته الجديدة
تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده.
كما تعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون تصريح رسمي، قبل نهاية فبراير/ شباط.
وأقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة يقطنها نحو 600 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.