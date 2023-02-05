https://sputnikarabic.ae/20230205/حمد-بن-جاسم-ينتقد-تطبيع-السودان-علاقاته-مع-إسرائيل-خطوة-ليست-موفقة-1073147660.html

حمد بن جاسم ينتقد تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل... خطوة ليست موفقة

حمد بن جاسم ينتقد تطبيع السودان علاقاته مع إسرائيل... خطوة ليست موفقة

انتقد رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري السابق، الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، "توجه السودان نحو تطبيع علاقاته مع إسرائيل في هذا الظرف وفي وقت لا يحقق الشعب... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

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واعتبر بن جاسم، "خطوة السودان التطبيعية ليست موفقة حتى لو وُعد النظام بمكاسب"، مؤكدا أن السودان "إذا كان يعتقد الآن أن هذه العلاقات مع إسرائيل ستقربه من أمريكا بناءً على نصيحة فهذه نصيحة فاشلة".واعترف وزير الخارجية القطري السابق، صراحة بفتح قطر مكتباً تجاريا لإسرائيل في الدوحة، لكنه شدد بالمقابل أن تلك الخطوة كانت في ظروف خاصة، وتم التراجع عنها مناصرة للقضية الفلسطينية.وأضاف الشيخ حمد بن جاسم: "أنا مع السلام والعيش سوياً في هذه المنطقة بأمان، لكل من فيها ومنهم الإسرائيليون ولكن ينبغي أن يشمل هذا الفلسطينيين ليتمتعوا بكل حقوقهم".وأعلن وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين، أن "إسرائيل والسودان ستوقعان اتفاق سلام في واشنطن في غضون أشهر"، مؤكدا أن "إنجاز نص الاتفاقية تمّ خلال زيارته إلى الخرطوم ولقاء رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان".وبعد زيارة كوهين، أعلن مجلس السيادة السوداني، أن رئيسه عبد الفتاح البرهان التقى وزير الخارجية الإسرائيلي في الخرطوم، وبحثا تعزيز آفاق التعاون المشترك لا سيما في المجالات الأمنية والعسكرية.وبعد توقيع اتفاقية السلام بين تل أبيب والخرطوم، سيكون السودان سادس دولة عربية توقع اتفاقية سلام مع إسرائيل بعد مصر (1978) والأردن (1994)، والإمارات والبحرين والمغرب (2020).

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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار السودان اليوم, المجلس السيادي في السودان, قطر, أخبار قطر اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, العالم العربي