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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/خبير-عسكري-كييف-تنقل-قواتها-إلى-منطقة-الفيلق-الثاني-التابعة-للجيش-الروسي-لمحاولة-صد-التقدم-1073115075.html
خبير عسكري: كييف تنقل قواتها إلى منطقة الفيلق الثاني التابعة للجيش الروسي لمحاولة صد التقدم
خبير عسكري: كييف تنقل قواتها إلى منطقة الفيلق الثاني التابعة للجيش الروسي لمحاولة صد التقدم
كشف الخبير العسكري المتقاعد، أندريه ماروشكو، أن كييف تنقل الاحتياطيات إلى منطقة تواجد الفيلق الثاني للجيش الروسي لوقف نجاحات القوات المسلحة هناك. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:04+0000
2023-02-05T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروشكو لوكالة "سبوتنيك": في منطقة مسؤولية الفيلق الثاني للجيش الروسي لوحظ زيادة في عديد الجيش الأوكراني".وتابع ماروشكو بالقول: "نقلت قوات احتياطية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بأسلحة ومعدات عسكرية (قواعد ونقاط للتخزين وتسليح المعدات العسكرية) في كل الاتجاهات وترتبط هذه التحركات بنجاح قواتنا".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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روسيا

خبير عسكري: كييف تنقل قواتها إلى منطقة الفيلق الثاني التابعة للجيش الروسي لمحاولة صد التقدم

06:04 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Kyrill Norton / الانتقال إلى بنك الصورآليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة
آليات عسكرية تابعة للوحدات الهندسية التابعة للجيش الروسي في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Kyrill Norton
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كشف الخبير العسكري المتقاعد، أندريه ماروشكو، أن كييف تنقل الاحتياطيات إلى منطقة تواجد الفيلق الثاني للجيش الروسي لوقف نجاحات القوات المسلحة هناك.
وقال ماروشكو لوكالة "سبوتنيك": في منطقة مسؤولية الفيلق الثاني للجيش الروسي لوحظ زيادة في عديد الجيش الأوكراني".
وتابع ماروشكو بالقول: "نقلت قوات احتياطية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بأسلحة ومعدات عسكرية (قواعد ونقاط للتخزين وتسليح المعدات العسكرية) في كل الاتجاهات وترتبط هذه التحركات بنجاح قواتنا".
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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