https://sputnikarabic.ae/20230205/خبير-عسكري-كييف-تنقل-قواتها-إلى-منطقة-الفيلق-الثاني-التابعة-للجيش-الروسي-لمحاولة-صد-التقدم-1073115075.html
خبير عسكري: كييف تنقل قواتها إلى منطقة الفيلق الثاني التابعة للجيش الروسي لمحاولة صد التقدم
خبير عسكري: كييف تنقل قواتها إلى منطقة الفيلق الثاني التابعة للجيش الروسي لمحاولة صد التقدم
كشف الخبير العسكري المتقاعد، أندريه ماروشكو، أن كييف تنقل الاحتياطيات إلى منطقة تواجد الفيلق الثاني للجيش الروسي لوقف نجاحات القوات المسلحة هناك. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:04+0000
2023-02-05T06:04+0000
2023-02-05T06:04+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال ماروشكو لوكالة "سبوتنيك": في منطقة مسؤولية الفيلق الثاني للجيش الروسي لوحظ زيادة في عديد الجيش الأوكراني".وتابع ماروشكو بالقول: "نقلت قوات احتياطية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بأسلحة ومعدات عسكرية (قواعد ونقاط للتخزين وتسليح المعدات العسكرية) في كل الاتجاهات وترتبط هذه التحركات بنجاح قواتنا".وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
خبير عسكري: كييف تنقل قواتها إلى منطقة الفيلق الثاني التابعة للجيش الروسي لمحاولة صد التقدم
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كشف الخبير العسكري المتقاعد، أندريه ماروشكو، أن كييف تنقل الاحتياطيات إلى منطقة تواجد الفيلق الثاني للجيش الروسي لوقف نجاحات القوات المسلحة هناك.
وقال ماروشكو لوكالة "سبوتنيك": في منطقة مسؤولية الفيلق الثاني للجيش الروسي لوحظ زيادة في عديد الجيش الأوكراني".
وتابع ماروشكو بالقول: "نقلت قوات احتياطية من التشكيلات المسلحة الأوكرانية بأسلحة ومعدات عسكرية (قواعد ونقاط للتخزين وتسليح المعدات العسكرية) في كل الاتجاهات وترتبط هذه التحركات بنجاح قواتنا".
وحددت
موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.