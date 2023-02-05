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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-السابق-يفشي-سرا-عن-طلب-زيلينسكي-الخاص-من-بوتين-1073122572.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يفشي سرا عن طلب زيلينسكي "الخاص" من بوتين
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يفشي سرا عن طلب زيلينسكي "الخاص" من بوتين
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له خلال بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أنه لن يقضي على... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T11:26+0000
2023-02-05T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات بينيت خلال مقابلة نشرها على قناته على منصة يوتيوب قال إنه "بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا طلب منه زيلينسكي الاتصال بالرئيس الروسي".وفقًا لبينيت بعد لقائه مع بوتين، اتصل بزيلينسكي الذي كان مختبئًا في قبو وأعطاه محتويات المحادثة مع الزعيم الروسي بعد أن علم بوعد بوتين بعدم القضاء عليه وعاد زيلينسكي إلى المكتب وصوّر مقطع فيديو هناك.
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العالم

رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يفشي سرا عن طلب زيلينسكي "الخاص" من بوتين

11:26 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له خلال بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أنه لن يقضي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المختبئ.
وجاءت تصريحات بينيت خلال مقابلة نشرها على قناته على منصة يوتيوب قال إنه "بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا طلب منه زيلينسكي الاتصال بالرئيس الروسي".
وفقًا لبينيت بعد لقائه مع بوتين، اتصل بزيلينسكي الذي كان مختبئًا في قبو وأعطاه محتويات المحادثة مع الزعيم الروسي بعد أن علم بوعد بوتين بعدم القضاء عليه وعاد زيلينسكي إلى المكتب وصوّر مقطع فيديو هناك.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
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