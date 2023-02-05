https://sputnikarabic.ae/20230205/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-السابق-يفشي-سرا-عن-طلب-زيلينسكي-الخاص-من-بوتين-1073122572.html
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يفشي سرا عن طلب زيلينسكي "الخاص" من بوتين
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يفشي سرا عن طلب زيلينسكي "الخاص" من بوتين
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له خلال بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أنه لن يقضي على... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T11:26+0000
2023-02-05T11:26+0000
2023-02-05T11:26+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات بينيت خلال مقابلة نشرها على قناته على منصة يوتيوب قال إنه "بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا طلب منه زيلينسكي الاتصال بالرئيس الروسي".وفقًا لبينيت بعد لقائه مع بوتين، اتصل بزيلينسكي الذي كان مختبئًا في قبو وأعطاه محتويات المحادثة مع الزعيم الروسي بعد أن علم بوعد بوتين بعدم القضاء عليه وعاد زيلينسكي إلى المكتب وصوّر مقطع فيديو هناك.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق يفشي سرا عن طلب زيلينسكي "الخاص" من بوتين
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، نفتالي بينيت، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أكد له خلال بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا أنه لن يقضي على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المختبئ.
وجاءت تصريحات بينيت خلال مقابلة نشرها على قناته على منصة يوتيوب قال إنه "بعد بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا طلب منه زيلينسكي الاتصال بالرئيس الروسي".
وفقًا لبينيت بعد لقائه مع بوتين، اتصل بزيلينسكي الذي كان مختبئًا في قبو وأعطاه محتويات المحادثة مع الزعيم الروسي بعد أن علم بوعد بوتين بعدم القضاء عليه وعاد زيلينسكي إلى المكتب وصوّر مقطع فيديو هناك.