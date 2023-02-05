https://sputnikarabic.ae/20230205/رئيس-مجلس-القيادة-اليمني-يؤكد-أهمية-انتقال-دعم-المجتمع-الدولي-من-الجانب-الإغاثي-للاقتصادي-1073138353.html
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية انتقال دعم المجتمع الدولي من الجانب الإغاثي للاقتصادي
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية انتقال دعم المجتمع الدولي من الجانب الإغاثي للاقتصادي
دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى الانتقال بدعمه لليمن من مرحلة العمليات الإغاثية الإنسانية إلى الدعم الاقتصادي... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T17:36+0000
2023-02-05T17:36+0000
2023-02-05T17:36+0000
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القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن العليمي، أكد خلال استقباله في عدن جنوبي اليمن، رئيس البعثة الألمانية للتعاون الاقتصادي فيليب نيكولاس، "أهمية الانتقال من الدور الإغاثي إلى مرحلة الدعم الاقتصادي والإنمائي، والتدخلات الأكثر استدامة عبر السلطات والمجتمعات المحلية".ووفقاً لوكالة "سبأ"، "وضع رئيس مجلس القيادة، الوفد الألماني أمام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التداعيات الإنسانية الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية [في إشارة إلى موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة]، وخطوط الملاحة الدولية".وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله" هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة خلال شهر، وذلك بعد إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية بإيقاف التصدير رداً على ما تعتبره استحواذً من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين العموميين.وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.
https://sputnikarabic.ae/20230205/أنصار-الله-تتهم-الأمم-المتحدة-بحصار-الشعب-اليمني-1073133224.html
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الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
الحرب على اليمن, أخبار اليمن الأن, صراع اليمن, العالم العربي, أخبار العالم العربي
رئيس مجلس القيادة اليمني يؤكد أهمية انتقال دعم المجتمع الدولي من الجانب الإغاثي للاقتصادي
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دعا رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي، اليوم الأحد، المجتمع الدولي إلى الانتقال بدعمه لليمن من مرحلة العمليات الإغاثية الإنسانية إلى الدعم الاقتصادي لمعالجة تداعيات الصراع الدائر في البلد العربي منذ 8 أعوام.
القاهرة – سبوتنيك. وذكرت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" الحكومية، أن العليمي، أكد خلال استقباله في عدن جنوبي اليمن، رئيس البعثة الألمانية للتعاون الاقتصادي فيليب نيكولاس، "أهمية الانتقال من الدور الإغاثي إلى مرحلة الدعم الاقتصادي
والإنمائي، والتدخلات الأكثر استدامة عبر السلطات والمجتمعات المحلية".
ووفقاً لوكالة "سبأ"، "وضع رئيس مجلس القيادة، الوفد الألماني أمام مستجدات الوضع اليمني، بما في ذلك التداعيات الإنسانية
الكارثية للهجمات الإرهابية الحوثية المدعومة من النظام الإيراني على المنشآت النفطية [في إشارة إلى موانئ تصدير النفط في محافظتي حضرموت وشبوة]، وخطوط الملاحة الدولية".
وفي 21 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تبنت جماعة "أنصار الله" هجوماً على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت شرقي اليمن، هو الثاني على الميناء والثالث الذي يستهدف الموانئ النفطية في مناطق الحكومة
خلال شهر، وذلك بعد إعلان الجماعة إبلاغ الشركات النفطية بإيقاف التصدير رداً على ما تعتبره استحواذً من الحكومة على إيرادات النفط والغاز وعدم توجيهها لدفع رواتب الموظفين العموميين.
وتسيطر جماعة "أنصار الله" منذ أيلول/ سبتمبر 2014، على غالبية المحافظات وسط وشمالي اليمن، بينها العاصمة صنعاء، فيما أطلق تحالف عربي بقيادة السعودية، في 26 آذار/ مارس 2015، عمليات عسكرية دعماً للجيش اليمني لاستعادة تلك المناطق من قبضة الجماعة.
وأودت الحرب الدائرة في اليمن، حتى أواخر 2021، بحياة 377 ألف شخص، كما ألحقت بالاقتصاد اليمني خسائر تراكمية تقدر بـ 126 مليار دولار، في حين بات 80% من الشعب اليمني بحاجة إلى مساعدات إنسانية، حسب الأمم المتحدة.