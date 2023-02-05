https://sputnikarabic.ae/20230205/رسالة-عراقية-إلى-إيران-ننطلق-في-علاقاتنا-مع-دول-الجوار-من-المصالح-المشتركة-1073142123.html

رسالة عراقية إلى إيران... ننطلق في علاقاتنا مع دول الجوار من المصالح المشتركة

رسالة عراقية إلى إيران... ننطلق في علاقاتنا مع دول الجوار من المصالح المشتركة

أكد وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مساء اليوم الأحد، أن "العراق ينطلق في علاقاته مع دول الجوار بالاستناد للمصالح المشتركة". 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T19:15+0000

2023-02-05T19:15+0000

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وقال المتحدث باسم الخارجية العراقية أحمد الصحاف، في بيان له، إن "نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين استقبل مهدي صفري، نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية والوفد المرافق له"، لافتا الى إنه "جرى خلال اللقاء مناقشة الملفات ذات الاهتمام المشترك"، حسب وكالة الأنباء العراقية- واع.وأضاف أن "الجانبين بحثا التحديات التي تواجهها المنطقة"، مؤكدا أنه "جرى خلال اللقاء التأكيد على أهميَّة حل الملفات العالقة بين البلدين،لا سيما في ملف الطاقة، إذ يستورد العراق الغاز من الجارة إيران لتعزيز منظومته الكهربائيَّة الوطنيَّة".وأشار وزير الخارجية العراقي بحسب البيان، إلى أن "العراق ينطلق في علاقته مع دول الجوار لا سيما الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالاستناد للمصالح المشتركة، وبما يعزز المصلحة الوطنية العراقية".وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، الشهر الماضي، أن بلاده وإيران تتفقان على ضرورة إبعاد المنطقة عن أي تصعيد أو توتر.جاء هذا في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي، بحسب وكالة الأنباء العراقية الرسمية.وقال البيان إن الأعرجي استقبل بمكتبه معاون السلطة القضائية في إيران، كاظم غريب آبادي، والوفد المرافق له، بحضور السفير الإيراني لدى بغداد.وذكر أن اللقاء شهد استعراض علاقات الصداقة والتعاون بين الجانبين وطرق تعزيزها واعتماد الحوار والتفاهم لحل المشكلات، وبما يخدم مصلحة الشعبين والبلدين الجارين.وأوضح أن من أهداف بلاده المشتركة مع إيران هو إبعاد المنطقة عن أي تصعيد أو توتر، عبر تفاهم دول المنطقة.وأضاف بيان المسؤول العراقي أن هناك اتفاقا على مكافحة الإرهاب وإضاعة الفرصة على الجماعات المتطرفة، لتحقيق الاستقرار الأمني في المنطقة والعالم، معتبرا أن "الإرهاب ما زال يشكل خطرا على العالم"، مؤكدا على ضرورة تجفيف منابعه بكافة أشكالها.

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