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https://sputnikarabic.ae/20230205/روسكوسموس-القمر-الصناعي-الروسي-الجديد-للأرصاد-الجوية-إلكترو-إل-يدخل-المدار-1073135670.html
"روسكوسموس": القمر الصناعي الروسي الجديد للأرصاد الجوية "إلكترو-إل" يدخل المدار
"روسكوسموس": القمر الصناعي الروسي الجديد للأرصاد الجوية "إلكترو-إل" يدخل المدار
قالت شركة "روسكوسموس" الروسية يوم الأحد إن القمر الصناعي الروسي الجديد "إلكترو إل" رقم 4 للطقس، دخل المدار بعد إطلاقه على متن صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T17:04+0000
2023-02-05T17:04+0000
روسيا
بايكانور
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وقال الشركة في بيان "تم وضع قمر الأرصاد الجوية الرابع "Electro-L" في المدار!".تم إطلاق الصاروخ في الساعة 12.13 بتوقيت موسكو في 5 فبراير/ شباط. في غضون 9 دقائق و45 ثانية من الإطلاق، أطلق بروتون الرأس الحربي الفضائي - المرحلة العليا "DM-03" بقمر صناعي، في مدار أرضي منخفض. ثم قام "المسرع" بتشغيل محركه ثلاث مرات وسلم "Electro-L" إلى مدار بارتفاع 35.4 ألف كيلومتر.الآن سيتعين على القمر الصناعي أن يصل بشكل مستقل إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 35.8 ألف كيلومتر. هناك سيشغل نقطة خط طول 165.8 درجة شرقا وسيراقب أحوال الطقس المحيط الهادئ، وكذلك الشرق الأقصى الروسي.
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روسيا, بايكانور
روسيا, بايكانور

"روسكوسموس": القمر الصناعي الروسي الجديد للأرصاد الجوية "إلكترو-إل" يدخل المدار

17:04 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ حامل "بروتون-ام"من مركز الفضاء بايكانور، كازاخستان 31 يوليو 2020
إطلاق صاروخ حامل بروتون-اممن مركز الفضاء بايكانور، كازاخستان 31 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Russian Federal Space Agency – Roscosmos
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قالت شركة "روسكوسموس" الروسية يوم الأحد إن القمر الصناعي الروسي الجديد "إلكترو إل" رقم 4 للطقس، دخل المدار بعد إطلاقه على متن صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة "بايكونور كوزمودروم".
وقال الشركة في بيان "تم وضع قمر الأرصاد الجوية الرابع "Electro-L" في المدار!".
تم إطلاق الصاروخ في الساعة 12.13 بتوقيت موسكو في 5 فبراير/ شباط. في غضون 9 دقائق و45 ثانية من الإطلاق، أطلق بروتون الرأس الحربي الفضائي - المرحلة العليا "DM-03" بقمر صناعي، في مدار أرضي منخفض. ثم قام "المسرع" بتشغيل محركه ثلاث مرات وسلم "Electro-L" إلى مدار بارتفاع 35.4 ألف كيلومتر.
الآن سيتعين على القمر الصناعي أن يصل بشكل مستقل إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 35.8 ألف كيلومتر. هناك سيشغل نقطة خط طول 165.8 درجة شرقا وسيراقب أحوال الطقس المحيط الهادئ، وكذلك الشرق الأقصى الروسي.
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