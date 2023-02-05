https://sputnikarabic.ae/20230205/روسكوسموس-القمر-الصناعي-الروسي-الجديد-للأرصاد-الجوية-إلكترو-إل-يدخل-المدار-1073135670.html
"روسكوسموس": القمر الصناعي الروسي الجديد للأرصاد الجوية "إلكترو-إل" يدخل المدار
"روسكوسموس": القمر الصناعي الروسي الجديد للأرصاد الجوية "إلكترو-إل" يدخل المدار
قالت شركة "روسكوسموس" الروسية يوم الأحد إن القمر الصناعي الروسي الجديد "إلكترو إل" رقم 4 للطقس، دخل المدار بعد إطلاقه على متن صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T17:04+0000
2023-02-05T17:04+0000
2023-02-05T17:04+0000
روسيا
بايكانور
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1f/1046154613_0:98:1872:1151_1920x0_80_0_0_b93a845475129320e54776a55eb944cf.jpg
وقال الشركة في بيان "تم وضع قمر الأرصاد الجوية الرابع "Electro-L" في المدار!".تم إطلاق الصاروخ في الساعة 12.13 بتوقيت موسكو في 5 فبراير/ شباط. في غضون 9 دقائق و45 ثانية من الإطلاق، أطلق بروتون الرأس الحربي الفضائي - المرحلة العليا "DM-03" بقمر صناعي، في مدار أرضي منخفض. ثم قام "المسرع" بتشغيل محركه ثلاث مرات وسلم "Electro-L" إلى مدار بارتفاع 35.4 ألف كيلومتر.الآن سيتعين على القمر الصناعي أن يصل بشكل مستقل إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 35.8 ألف كيلومتر. هناك سيشغل نقطة خط طول 165.8 درجة شرقا وسيراقب أحوال الطقس المحيط الهادئ، وكذلك الشرق الأقصى الروسي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e4/07/1f/1046154613_104:0:1768:1248_1920x0_80_0_0_82ad3f8c302891ac83fce8b12b1d8efe.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, بايكانور
"روسكوسموس": القمر الصناعي الروسي الجديد للأرصاد الجوية "إلكترو-إل" يدخل المدار
تابعنا عبر
قالت شركة "روسكوسموس" الروسية يوم الأحد إن القمر الصناعي الروسي الجديد "إلكترو إل" رقم 4 للطقس، دخل المدار بعد إطلاقه على متن صاروخ "بروتون-إم" من قاعدة "بايكونور كوزمودروم".
وقال الشركة في بيان "تم وضع قمر الأرصاد الجوية الرابع "Electro-L" في المدار!".
تم إطلاق الصاروخ في الساعة 12.13 بتوقيت موسكو في 5 فبراير/ شباط. في غضون 9 دقائق و45 ثانية من الإطلاق، أطلق بروتون الرأس الحربي الفضائي - المرحلة العليا "DM-03" بقمر صناعي، في مدار أرضي منخفض. ثم قام "المسرع" بتشغيل محركه ثلاث مرات وسلم "Electro-L" إلى مدار بارتفاع 35.4 ألف كيلومتر.
الآن سيتعين على القمر الصناعي أن يصل بشكل مستقل إلى المدار الثابت بالنسبة للأرض الذي يبلغ ارتفاعه حوالي 35.8 ألف كيلومتر. هناك سيشغل نقطة خط طول 165.8 درجة شرقا وسيراقب أحوال الطقس المحيط الهادئ، وكذلك الشرق الأقصى الروسي.