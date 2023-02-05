https://sputnikarabic.ae/20230205/روسيا-تدعو-لطرحأنبوب-اختبار-باول-الذي-أدى-لغزو-العراق-بالأمم-المتحدة-من-جديد-1073116936.html

روسيا تدعو لطرح"أنبوب اختبار باول" الذي أدى لغزو العراق بالأمم المتحدة من جديد

روسيا تدعو لطرح"أنبوب اختبار باول" الذي أدى لغزو العراق بالأمم المتحدة من جديد

دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو إلى طرح موضوع "أنبوب اختبار كولن باول" الذي أدى إلى غزو العراق، في الأمم المتحدة من جديد، مشيرة إلى أن هذه... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T07:28+0000

2023-02-05T07:28+0000

2023-02-05T07:47+0000

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وكتبت ماتفيينكو عبر "تليغرام"، "أعتقد أنه سيكون من الصحيح أن يطرح الموضوع حول الكذب الشنيع الذي أدى إلى كارثة فظيعة، بشكل واضح في القريب العاجل في الأمم المتحدة حيث بدأ تطور هذه الأحداث منذ 20 عاما".وأضافت "هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم. ولذا ينبغي أن تبقى في ذاكرة البشرية. ومهمتنا هي أن نعمل ما بوسعنا لمنع محو الحقيقة عن تلك الأحداث والمسؤولين عن تلك المأساة... وعدم السماح لأولئك الذين اتخذوا هذه القرارات ووضعوا الخطط، بالهروب من محكمة التاريخ. وأسماؤهم معروفة...".وأشارت ماتفيينكو إلى أن القصف الجوي الذي استهدف العراق يمكن مقارنته من حيث عواقبه بالهجوم النووي على هيروشيما وناغاساكي.وشددت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على أن "الكذب المتعمد دمر دولة مستقلة، وآثارها القديمة، وتسبب باندلاع أزمه إنسانية حادة في المنطقة".وختمت قائلة: "أنا متأكدة بانه توجد لدى عدد من الدول أسس لتذكير العالم والأمم المتحدة نفسها بما يمكن أن يحدث عندما يعلن أحد عن حقوقه الحصرية ويبني نظاما أحادي القطب ويتدخل بوقاحة في شؤون الدول الأخرى ويثق بإفلاته التام من العقاب".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، كولن باول، في 5 فبراير 2003 في جلسة مجلس الأمن الدولي أنه تلقى معلومات تؤكد امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تكنولوجيا إنتاج الأسلحة البيولوجية وأظهر أنبوب اختبار بمسحوق أبيض.وتوصل الكثير من المشاركين في الجلسة إلى استنتاج أن هذا المسحوق هو نموذج لأسلحة الدمار الشامل المصنوعة في العراق.وفي 20 مارس 2003 بدأت الولايات المتحدة غزو العراق دون موافقة من الأمم المتحدة. واتضح فيما بعد أن دائرة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضللت السلطات الأمريكية ولم يتم العثور على أسلحة بيولوجية في العراق. وصرح باول آنذاك بأنه أظهر أنبوب اختبار مزيف لإقناع العالم بما تريده واشنطن.

https://sputnikarabic.ae/20230205/دبلوماسي-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-كواليس-جلسة-مجلس-الأمن-وكذبة-أمريكا-التي-مهدت-لغزو-العراق-1073116203.html

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