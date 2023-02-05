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https://sputnikarabic.ae/20230205/روسيا-تدعو-لطرحأنبوب-اختبار-باول-الذي-أدى-لغزو-العراق-بالأمم-المتحدة-من-جديد-1073116936.html
روسيا تدعو لطرح"أنبوب اختبار باول" الذي أدى لغزو العراق بالأمم المتحدة من جديد
روسيا تدعو لطرح"أنبوب اختبار باول" الذي أدى لغزو العراق بالأمم المتحدة من جديد
دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو إلى طرح موضوع "أنبوب اختبار كولن باول" الذي أدى إلى غزو العراق، في الأمم المتحدة من جديد، مشيرة إلى أن هذه... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T07:28+0000
2023-02-05T07:47+0000
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وكتبت ماتفيينكو عبر "تليغرام"، "أعتقد أنه سيكون من الصحيح أن يطرح الموضوع حول الكذب الشنيع الذي أدى إلى كارثة فظيعة، بشكل واضح في القريب العاجل في الأمم المتحدة حيث بدأ تطور هذه الأحداث منذ 20 عاما".وأضافت "هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم. ولذا ينبغي أن تبقى في ذاكرة البشرية. ومهمتنا هي أن نعمل ما بوسعنا لمنع محو الحقيقة عن تلك الأحداث والمسؤولين عن تلك المأساة... وعدم السماح لأولئك الذين اتخذوا هذه القرارات ووضعوا الخطط، بالهروب من محكمة التاريخ. وأسماؤهم معروفة...".وأشارت ماتفيينكو إلى أن القصف الجوي الذي استهدف العراق يمكن مقارنته من حيث عواقبه بالهجوم النووي على هيروشيما وناغاساكي.وشددت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على أن "الكذب المتعمد دمر دولة مستقلة، وآثارها القديمة، وتسبب باندلاع أزمه إنسانية حادة في المنطقة".وختمت قائلة: "أنا متأكدة بانه توجد لدى عدد من الدول أسس لتذكير العالم والأمم المتحدة نفسها بما يمكن أن يحدث عندما يعلن أحد عن حقوقه الحصرية ويبني نظاما أحادي القطب ويتدخل بوقاحة في شؤون الدول الأخرى ويثق بإفلاته التام من العقاب".وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، كولن باول، في 5 فبراير 2003 في جلسة مجلس الأمن الدولي أنه تلقى معلومات تؤكد امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تكنولوجيا إنتاج الأسلحة البيولوجية وأظهر أنبوب اختبار بمسحوق أبيض.وتوصل الكثير من المشاركين في الجلسة إلى استنتاج أن هذا المسحوق هو نموذج لأسلحة الدمار الشامل المصنوعة في العراق.وفي 20 مارس 2003 بدأت الولايات المتحدة غزو العراق دون موافقة من الأمم المتحدة. واتضح فيما بعد أن دائرة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضللت السلطات الأمريكية ولم يتم العثور على أسلحة بيولوجية في العراق. وصرح باول آنذاك بأنه أظهر أنبوب اختبار مزيف لإقناع العالم بما تريده واشنطن.
https://sputnikarabic.ae/20230205/دبلوماسي-سابق-يكشف-لـسبوتنيك-كواليس-جلسة-مجلس-الأمن-وكذبة-أمريكا-التي-مهدت-لغزو-العراق-1073116203.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العراق, أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي
الولايات المتحدة الأمريكية, روسيا, العراق, أخبار العراق اليوم, منظمة الأمم المتحدة, العالم, العالم العربي

روسيا تدعو لطرح"أنبوب اختبار باول" الذي أدى لغزو العراق بالأمم المتحدة من جديد

07:28 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 07:47 GMT 05.02.2023)
© AP Photo / Greg Gibsonوزير الخارجية السابق كولن باول، حرب الخليج، 1991
وزير الخارجية السابق كولن باول، حرب الخليج، 1991 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Greg Gibson
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دعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو إلى طرح موضوع "أنبوب اختبار كولن باول" الذي أدى إلى غزو العراق، في الأمم المتحدة من جديد، مشيرة إلى أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.
وكتبت ماتفيينكو عبر "تليغرام"، "أعتقد أنه سيكون من الصحيح أن يطرح الموضوع حول الكذب الشنيع الذي أدى إلى كارثة فظيعة، بشكل واضح في القريب العاجل في الأمم المتحدة حيث بدأ تطور هذه الأحداث منذ 20 عاما".

وأضافت "هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم. ولذا ينبغي أن تبقى في ذاكرة البشرية. ومهمتنا هي أن نعمل ما بوسعنا لمنع محو الحقيقة عن تلك الأحداث والمسؤولين عن تلك المأساة... وعدم السماح لأولئك الذين اتخذوا هذه القرارات ووضعوا الخطط، بالهروب من محكمة التاريخ. وأسماؤهم معروفة...".
الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش خلال زيارة لمعسكر السيلية في قطر عام 2003 ومعه الجنرال تومي فرانكس قائد القيادة المركزية الأمريكية خلال حرب العراق - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
دبلوماسي سابق يكشف لـ"سبوتنيك" كواليس جلسة مجلس الأمن و"كذبة" أمريكا التي مهدت لغزو العراق
06:48 GMT
وأشارت ماتفيينكو إلى أن القصف الجوي الذي استهدف العراق يمكن مقارنته من حيث عواقبه بالهجوم النووي على هيروشيما وناغاساكي.

وشددت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي على أن "الكذب المتعمد دمر دولة مستقلة، وآثارها القديمة، وتسبب باندلاع أزمه إنسانية حادة في المنطقة".

وختمت قائلة: "أنا متأكدة بانه توجد لدى عدد من الدول أسس لتذكير العالم والأمم المتحدة نفسها بما يمكن أن يحدث عندما يعلن أحد عن حقوقه الحصرية ويبني نظاما أحادي القطب ويتدخل بوقاحة في شؤون الدول الأخرى ويثق بإفلاته التام من العقاب".

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، كولن باول، في 5 فبراير 2003 في جلسة مجلس الأمن الدولي أنه تلقى معلومات تؤكد امتلاك الرئيس العراقي الراحل صدام حسين تكنولوجيا إنتاج الأسلحة البيولوجية وأظهر أنبوب اختبار بمسحوق أبيض.
وتوصل الكثير من المشاركين في الجلسة إلى استنتاج أن هذا المسحوق هو نموذج لأسلحة الدمار الشامل المصنوعة في العراق.
وفي 20 مارس 2003 بدأت الولايات المتحدة غزو العراق دون موافقة من الأمم المتحدة. واتضح فيما بعد أن دائرة الاستخبارات المركزية الأمريكية ضللت السلطات الأمريكية ولم يتم العثور على أسلحة بيولوجية في العراق. وصرح باول آنذاك بأنه أظهر أنبوب اختبار مزيف لإقناع العالم بما تريده واشنطن.
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