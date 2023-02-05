https://sputnikarabic.ae/20230205/روسيا-تدعو-لمحاسبة-المسؤولين-عن-تدمير-العراق-حفتر-يستقبل-باشاغا-لبحث-دفع-العملية-السياسية-في-ليبيا-1073129450.html

روسيا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق.. حفتر يستقبل باشاغا لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا

روسيا تدعو لمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق.. حفتر يستقبل باشاغا لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا

روسيا تدعو لعدم تناسي "أنبوبة باول" وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق مؤكدة أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم، وحفتر يستقبل باشاغا لبحث دفع العملية... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T14:33+0000

2023-02-05T14:33+0000

2023-02-05T14:33+0000

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روسيا تدعو لمحاسبة المسئولين عن تدمير العراق ، حفتر يستقبل باشاغا لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا ، السودان يطالب برفع فوري لحظر الأسلحة روسيا تدعو لمحاسبة المسئولين عن تدمير العراق ، حفتر يستقبل باشاغا لبحث دفع العملية السياسية في ليبيا ، السودان يطالب برفع فوري لحظر الأسلحة

السودان يطالب الأمم المتحدة برفع فوري لحظر الأسلحة، والإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون تشمل الدفاع والطاقة، والاتحاد الأوروبي يبدأ تفعيل فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من اليوم الأحد.روسيا تدعو لعدم تناسي "أنبوبة باول" وتطالب بمحاسبة المسؤولين عن تدمير العراق مؤكدة أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادمدعت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالينتينا ماتفيينكو، إلى طرح موضوع "أنبوب اختبار باول" الذي أدى إلى غزو العراق، في الأمم المتحدة من جديد، مشيرة إلى أن هذه الجريمة لا تسقط بالتقادم.وأضافت أنه يجب عدم السماح لأولئك الذين اتخذوا هذه القرارات ووضعوا الخطط، بالهروب من محكمة التاريخ. وأسماؤهم معروفة.وشددت على أن "الكذب المتعمد أدى إلى تدمير دولة مستقلة وآثارها التاريخية القديمة" وتسبب في اندلاع أصعب أزمة إنسانية في المنطقة لذلك يجب محاسبة الذين اتخذوا هذه القرارات وأسماؤهم معروفة.وفي الخامس من فبراير/ شباط عام 2003، وقف وزير الخارجية الأمريكي الأسبق كولن باول أمام مجلس الأمن يشير بأنبوب اختبار صغير يحتوي على مسحوق أبيض، ليؤكد أنه يقدم أدلة وصفها بـ "الدامغة" آنذاك عن إخفاء نظام صدام حسين لأسلحة الدمار الشامل.في هذا الموضوع، اعتبر المسؤول العراقي السابق، خالد الدوري، أن واقعة مجلس الأمن مأساوية، موضحا أن خطط غزو العراق بدأت بعد أشهر قليلة من توقف الحرب العراقية الإيرانية في عام 1988، وحاولت الإدارة الأمريكية وضع شروط على العراق من بينها تقليص قواته المسلحة وما لديه من منظومة الصواريخ الباليستية.وأكد أن جلسة 5 فبراير كانت تتويجا للمؤامرة الأمريكية على العراق، لافتا إلى عمليات التفتيش الأممية التي شهدها العراق، وإعطاء اللجان مبررات وحجج للإدارة الأمريكية وبريطانيا من أجل تصعيد الموقف.وشدد على أن العراق دفع ثمنًا باهظًا، لكنه أظهر الوجه الآخر من القبح الأمريكي، من خلال محاولاتها تفتيت الإرادة العربية بشكل عام، مشيرا إلى أن التقارير كانت تشير إلى أن العراق أصبح قوة إقليمية يجب تحجيمها.وذكر أن أمريكا دأبت الكذب، ولا يزال هناك من يصدقها، لكن لا أحد يحاسبها بعد انكشاف ادعاءاتها المزيفة، بل يحاولون إلصاق التهم للآخرين، وليس بإدارة أو مؤسسة مثل البيت الأبيض، أو النظام الأمريكي.حفتر يستقبل باشاغا لبحث دفع العملية السياسية في ليبيااستقبل القائد العام للجيش الليبي خليفة حفتر، رئيس الحكومة المعين من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، السبت في مكتبه بمقرّ القيادة العامة للجيش في بنغازي، حسب ما أعلنته الصفحة الرسمية لقيادة الجيش على "فيسبوك" (أنشطة شركة "ميتا"، التي تضم منصتي "فيسبوك" و"إنستغرام"، محظورة في روسيا باعتبارها أنشطة متطرفة).وناقش حفتر وباشاغا العملية السياسية، وعمل الحكومة الليبية في تقريب وجهات النظر لحل الأزمة السياسية في البلاد.ويعد هذا اللقاء الأول المعلن بين حفتر وباشاغا، وقالت الحكومة الليبية في بيان إن اللقاء بحث أيضا التواجد العسكري الأجنبي والمسلح على الأراضي الليبية".وأوضح أن حكومة باشاغا هى الحكومة المعترف بها محلياً وهى التي مُنحت الثقة من قبل مجلس النواب ولكن الأطراف الغربية وبعض من الدول الأوروبية وأمريكا لم تتعاط بإيجابية مع هذه الحكومة مما سبب إشكالية وانقسام حاد داخل الأراضي الليبية.السودان يطالب الأمم المتحدة برفع فوري لحظر الأسلحةطلب السودان من مجلس الأمن الدولي أن يرفع على الفور حظر الأسلحة والعقوبات الأخرى التي فرضت خلال أعمال العنف في إقليم دارفور الواقع غرب البلاد عام 2005.وقال مندوب السودان لدى الأمم المتحدة، الحارث إدريس محمد، في رسالة إلى مجلس الأمن، إن العقوبات "لم تعد مناسبة للواقع الممتاز على الأرض في دارفور اليوم مقارنة بالوضع في 2005".وأضاف أن ما يقوله النظام الحالي من أن مشكلة دارفور انتهت غير حقيقي بالمرة، لافتا إلى أن الوضع على الأرض هناك يقول عكس ذلك تماماً.الإمارات وفرنسا والهند تؤسس مبادرة تعاون تشمل الدفاع والطاقةأعلنت الإمارات وفرنسا والهند، تأسيس مبادرة تعاون ثلاثي ووضع خارطة طريق لبدء تنفيذها، بهدف تعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والمناخ والأمن الغذائي والدفاع.وسبق أن اجتمع وزراء خارجية الإمارات وفرنسا والهند للمرة الأولى في سبتمبر الماضي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، بهدف إنشاء مبادرة رسمية للتعاون الثلاثي.وأكدت الدول الثلاث في بيان مشترك أن "المبادرة الثلاثية ستكون بمثابة منتدى لتعزيز ورسم وتنفيذ مشاريع التعاون في مجالات عدة منها الطاقة والتغير المناخي".وأوضح أن التعاون الثلاثي بين الهند والإمارات وفرنسا يعتبر تعاون مهم خاصةً وأن الهند حاضنة لقمة مجموعة العشرين واحتضان الإمارات للمؤتمر الإطاري للأمم المتحدة للتغيرات المناخية في نسخته القادمة، وكون فرنسا قائد أوروبي مهم جداً في ظل هذا التوقيت بالغ الأهمية، لذلك هذا التعاون يجمع أطراف متعددة ولديها مواقع جغرافية متنوعة مما يزيد من حجم التعاون المشترك وتكامل القدرات وزيادة فرص التعاون.الاتحاد الأوروبي يبدأ تفعيل فرض حد أقصى لسعر النفط الروسي اعتبارا من اليوم الأحدأعلنت المفوضية الأوروبية أن الاتحاد الأوروبي سيبدأ تنفيذ تطبيق وضع سقف لسعر منتجات تكرير النفط الروسي بدءا من اليوم الأحد. وأفاد بيان للمفوضية الأوروبية، "وضع الحد الأقصى لسعر المنتجات النفطية سيبدأ اعتبارا من 5 فبراير 2023" .ووافق الاتحاد الأوروبي على قرار وضع حد لسعر النفط العام الماضي كجزء من العقوبات ضد موسكو، حيث سيكون الحد الأقصى لسعر المنتجات الخام 100 دولار أمريكي للبرميل والحد الأقصى لسعر النفط الخام سيكون 45 دولارا أمريكيا للبرميل.وردا على ذلك، حظرت روسيا توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي تفرض سقفا سعريا. ودخل المرسوم الرئاسي، الذي وقعه الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، يوم 27 ديسمبر الماضي، حيز التنفيذ، بحظر توريد النفط والمنتجات البترولية إلى الدول، التي فرضت سقفا للأسعار.وأشار إلى أن الطرف الأكثر تضررا هو الجانب الأوربي دون الروسي، حيث ستصرف روسيا نفطها بشكل أو بآخر باتجاه الأسواق العطشى في الصين والبلطيق وآسيا، ولن يقيد تحديد السقف حركة الواردات.يمكنكم متابعة المزيد من خلال برنامج عالم سبوتنيك

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