https://sputnikarabic.ae/20230205/ريال-مدريد-يتلقى-خسارة-جديدة-في-الدوري-الإسباني-قبل-مباراة-الأهلي-المصري-في-كأس-العالم-للأندية-1073134974.html
ريال مدريد يتلقى خسارة جديدة في الدوري الإسباني قبل مباراة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
ريال مدريد يتلقى خسارة جديدة في الدوري الإسباني قبل مباراة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
تلقى ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، خسارة مفاجئة على يد ريال مايوركا، في مباراته الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T16:37+0000
2023-02-05T16:37+0000
2023-02-05T16:37+0000
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سجل ناتشو مدافع ريال هدف المباراة الوحيد بطريق الخطأ في مرماه عن طريق ضربة رأس، بعدما فشل في إبعاد محاولة فيدات موريكي مهاجم مايوركا في الدقيقة 13.وأهدر ماركو أسينسيو ركلة جزاء للريال بعد مرور ساعة من اللعب، في ظل غياب المهاجم الفرنسي كريم بنزيمة المتخصص في تنفيذ الركلات.وتعرض ريال، الذي يواجه الأهلي المصري في قبل نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب يوم الأربعاء المقبل، لضربة قبل بداية المباراة بعد إصابة الحارس تيبو كورتوا في فترة الإحماء.وتجمد رصيد الريال، عند 45 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة الذي سيكون بوسعه تعزيز تصدره عندما يواجه إشبيلية في وقت لاحق مساء اليوم.
https://sputnikarabic.ae/20230115/برشلونة-يتوج-بكأس-السوبر-الإسباني-بعد-فوزه-على-ريال-مدريد-3-1-1072322324.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة, نادي الأهلي, كأس العالم للأندية
أخبار نادي ريال مدريد, الدوري الإسباني, ترتيب الدوري الإسباني, رياضة, نادي الأهلي, كأس العالم للأندية
ريال مدريد يتلقى خسارة جديدة في الدوري الإسباني قبل مباراة الأهلي المصري في كأس العالم للأندية
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تلقى ريال مدريد الإسباني حامل اللقب، خسارة مفاجئة على يد ريال مايوركا، في مباراته الأخيرة قبل المشاركة في كأس العالم للأندية المقامة حاليا في المغرب.
سجل ناتشو مدافع ريال هدف المباراة الوحيد بطريق الخطأ في مرماه عن طريق ضربة رأس، بعدما فشل في إبعاد محاولة فيدات موريكي مهاجم مايوركا في الدقيقة 13.
وأهدر ماركو أسينسيو ركلة جزاء للريال بعد مرور ساعة من اللعب، في ظل غياب المهاجم الفرنسي كريم
بنزيمة المتخصص في تنفيذ الركلات.
وتعرض ريال، الذي يواجه الأهلي المصري
في قبل نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب يوم الأربعاء المقبل، لضربة قبل بداية المباراة بعد إصابة الحارس تيبو كورتوا في فترة الإحماء.
وتجمد رصيد الريال، عند 45 نقطة من 20 مباراة ويحتل المركز الثاني وبفارق خمس نقاط عن غريمه برشلونة الذي سيكون بوسعه تعزيز تصدره عندما يواجه إشبيلية في وقت لاحق مساء اليوم.