https://sputnikarabic.ae/20230205/زلزال-بقوة-58-درجة-على-مقياس-ريختر-يضرب-سواحل-اليابان-1073114321.html
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل اليابان، اليوم الأحد. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T04:24+0000
2023-02-05T04:24+0000
2023-02-05T04:57+0000
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موسكو - سبوتنيك. وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع في الساعة 0.03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو) على بعد حوالي 306 كيلومترات من مدينة كاتسورا في محافظة تشيبا التي يبلغ عدد سكانها 22.3 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الزلازل، وقع الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.وتقع اليابان ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.
https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-الوزراء-الياباني-يفكر-في-إقالة-أحد-معاونيه-بسبب-معاداة-المثليين-1073093177.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار اليابان, بحر اليابان, العالم, حلقة النار
أخبار اليابان, بحر اليابان, العالم, حلقة النار
زلزال بقوة 5.8 درجة على مقياس ريختر يضرب سواحل اليابان
04:24 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 04:57 GMT 05.02.2023) تابعنا عبر
ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5.8 درجة على مقياس ريختر قبالة سواحل اليابان، اليوم الأحد.
موسكو - سبوتنيك. وذكرت هيئة
المسح الجيولوجي الأميركية، أن الزلزال وقع في الساعة 0.03 بالتوقيت العالمي (3.03 بتوقيت موسكو) على بعد حوالي 306 كيلومترات من مدينة كاتسورا في محافظة تشيبا
التي يبلغ عدد سكانها 22.3 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات.
ولم ترد إلى الآن تقارير عن خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.
وعلى مدى الأعوام الماضية تعرضت اليابان لعدد من الزلازل، وقع الأشد فتكا بينها عام 2011 وأودى بحياة 18 ألف شخص، بعدما تسبب في حدوث تسونامي ودمر محطة فوكوشيما النووية، ما تسبب في كارثة كبيرة بعد تسرب الإشعاع من المحطة المتضررة.
وتقع اليابان ضمن "حلقة النار" في المحيط الهادي وهي منطقة ينشط فيها عدد كبير من الزلازل والبراكين.