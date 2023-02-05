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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/شولتس-يكشف-عن-اتفاق-هام-مع-زيلينسكي-كشرط-لتسليمه-أسلحة-غربية---1073116695.html
شولتس يكشف عن اتفاق "هام" مع زيلينسكي كشرط لتسليمه أسلحة غربية
شولتس يكشف عن اتفاق "هام" مع زيلينسكي كشرط لتسليمه أسلحة غربية
كشف المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن اتفاق ضمني مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقضي بعدم استخدام الأسلحة الغربية المنقولة إلى أوكرانيا على الأراضي... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T07:13+0000
2023-02-05T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات شولتس خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية وجاء فيها: "هناك إجماع بيني وبين الرئيس الأوكراني على أن الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا لن تستخدم بهدف ضرب أراضي في العمق الروسي وتوافقنا على ذلك". وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، وسيكون هناك استعدادا لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول: "ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة".وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد".وفي سياق متصل، وصف مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت الأريكة.
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شولتس يكشف عن اتفاق "هام" مع زيلينسكي كشرط لتسليمه أسلحة غربية

07:13 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev / الانتقال إلى بنك الصورمحادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022
محادثات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Mikhail Klimentyev
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كشف المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن اتفاق ضمني مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقضي بعدم استخدام الأسلحة الغربية المنقولة إلى أوكرانيا على الأراضي الروسية.
وجاءت تصريحات شولتس خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية وجاء فيها: "هناك إجماع بيني وبين الرئيس الأوكراني على أن الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا لن تستخدم بهدف ضرب أراضي في العمق الروسي وتوافقنا على ذلك".
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، وسيكون هناك استعدادا لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.
وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول: "ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة".

وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد".
وفي سياق متصل، وصف مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت الأريكة.
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