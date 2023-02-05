https://sputnikarabic.ae/20230205/شولتس-يكشف-عن-اتفاق-هام-مع-زيلينسكي-كشرط-لتسليمه-أسلحة-غربية---1073116695.html
شولتس يكشف عن اتفاق "هام" مع زيلينسكي كشرط لتسليمه أسلحة غربية
شولتس يكشف عن اتفاق "هام" مع زيلينسكي كشرط لتسليمه أسلحة غربية
كشف المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن اتفاق ضمني مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقضي بعدم استخدام الأسلحة الغربية المنقولة إلى أوكرانيا على الأراضي... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T07:13+0000
2023-02-05T07:13+0000
2023-02-05T07:13+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
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وجاءت تصريحات شولتس خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية وجاء فيها: "هناك إجماع بيني وبين الرئيس الأوكراني على أن الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا لن تستخدم بهدف ضرب أراضي في العمق الروسي وتوافقنا على ذلك". وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، وسيكون هناك استعدادا لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول: "ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة".وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد".وفي سياق متصل، وصف مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت الأريكة.
سبوتنيك عربي
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم
شولتس يكشف عن اتفاق "هام" مع زيلينسكي كشرط لتسليمه أسلحة غربية
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كشف المستشار الألماني، أولاف شولتز، عن اتفاق ضمني مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقضي بعدم استخدام الأسلحة الغربية المنقولة إلى أوكرانيا على الأراضي الروسية.
وجاءت تصريحات شولتس خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية
وجاء فيها: "هناك إجماع بيني وبين الرئيس الأوكراني على أن الأسلحة التي تم نقلها إلى أوكرانيا لن تستخدم بهدف ضرب أراضي في العمق الروسي وتوافقنا على ذلك".
وفي وقت سابق، أعلن نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن بلاده لم تحدد قيودا لنفسها عند الرد على أي هجمات ضد أراضيها من كييف، وسيكون هناك استعدادا لاستخدام جميع أنواع الأسلحة للرد على ذلك.
وأضاف ميدفيديف خلال تصريحات صحفية بالقول: "ردنا يمكن أن يكون أي شيء والرئيس الروسي أكد ذلك. نحن لا نضع لأنفسنا أي قيود واعتمادًا على طبيعة التهديدات، مستعدون لاستخدام جميع أنواع الأسلحة".
وأكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي "إذا شنت أوكرانيا أي هجوم على القرم سيكون هناك هجمات مضادة، وستتحول باقي الأراضي الأوكرانية التي ما زالت تحت سيطرة كييف إلى رماد".
وفي سياق متصل، وصف
مستشار رئيس جمهورية شبه جزيرة القرم الروسية لشؤون السياسة الإعلامية، أوليغ كريوتشكوف، تهديد سلطات كييف بشن هجوم صاروخي على شبه الجزيرة بأنه "نباح" من تحت الأريكة.