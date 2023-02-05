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https://sputnikarabic.ae/20230205/صحيفة-غياب-بنزيما-عن-مباراة-ريال-مدريد-والأهلي-في-مونديال-الأندية-1073123474.html
صحيفة: غياب بنزيما عن مباراة ريال مدريد والأهلي في مونديال الأندية
صحيفة: غياب بنزيما عن مباراة ريال مدريد والأهلي في مونديال الأندية
كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الأحد، أن كريم بنزيما وإيدير ميليتاو، ثنائي ريال مدريد، سيغيبان عن مباراة الفريق ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T11:42+0000
2023-02-05T11:42+0000
مجتمع
أخبار نادي ريال مدريد
رياضة
كأس العالم للأندية
نادي الأهلي
كريم بنزيما
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وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بنزيما وميليتاو سيغيبان عن مباراتي ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني، والأهلي الأربعاء في كأس العالم للأندية.وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي أمس السبت، أثبتت أن بنزيما يعاني من حمل زائد، فيما يعاني ميليتاو من إصابة عضلية في الساق اليمنى.وأضافت الصحيفة أن اللاعبين يمكنهما اللحاق بمباراة ريال مدريد الثانية في كأس العالم للأندية (سواء المباراة النهائية في حال الفوز أو الترتيبية في حال الخسارة).ووفقا للصحيفة، فإن إيدين هازارد لن يسافر من الأساس مع ريال مدريد إلى المغرب، بعد تعرضه لإصابته الثانية في عام 2023 في ركبته اليسرى.ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال مايوركا عصر اليوم الأحد في الجولة 20 من الدوري الإسباني.ومن المقرر، أن يلتقي ريال مدريد، الأهلي المصري، الأربعاء المقبل، في مدينة الرباط المغربية في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه لتعزيز رقمه كأكثر الفرق فوزا باللقب.
https://sputnikarabic.ae/20230204/بعد-صعقه-سياتل-الأمريكي-الأهلي-يواجه-ريال-مدريد-في-نصف-نهائي-كأس-العالم-للأندية-فيديو-1073107643.html
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أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, كأس العالم للأندية, نادي الأهلي, كريم بنزيما
أخبار نادي ريال مدريد, رياضة, كأس العالم للأندية, نادي الأهلي, كريم بنزيما

صحيفة: غياب بنزيما عن مباراة ريال مدريد والأهلي في مونديال الأندية

11:42 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANASريال مدريد
ريال مدريد - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / OSCAR DEL POZO CANAS
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كشفت صحيفة إسبانية، اليوم الأحد، أن كريم بنزيما وإيدير ميليتاو، ثنائي ريال مدريد، سيغيبان عن مباراة الفريق ضد الأهلي المصري في كأس العالم للأندية بسبب الإصابة.
وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" أن بنزيما وميليتاو سيغيبان عن مباراتي ريال مايوركا اليوم في الدوري الإسباني، والأهلي الأربعاء في كأس العالم للأندية.
وأشارت إلى أن الفحوصات الطبية التي خضع لها الثنائي أمس السبت، أثبتت أن بنزيما يعاني من حمل زائد، فيما يعاني ميليتاو من إصابة عضلية في الساق اليمنى.
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أمس, 20:00 GMT
وأضافت الصحيفة أن اللاعبين يمكنهما اللحاق بمباراة ريال مدريد الثانية في كأس العالم للأندية (سواء المباراة النهائية في حال الفوز أو الترتيبية في حال الخسارة).
ووفقا للصحيفة، فإن إيدين هازارد لن يسافر من الأساس مع ريال مدريد إلى المغرب، بعد تعرضه لإصابته الثانية في عام 2023 في ركبته اليسرى.
وبذلك انضم بنزيما وميليتاو وهازارد إلى قائمة غيابات ريال مدريد عن مباراة الأهلي، والتي تشمل أيضا لوكاس فاسكيز، وفيرلاند ميندي.
ويستعد ريال مدريد لملاقاة ريال مايوركا عصر اليوم الأحد في الجولة 20 من الدوري الإسباني.
ومن المقرر، أن يلتقي ريال مدريد، الأهلي المصري، الأربعاء المقبل، في مدينة الرباط المغربية في الدور نصف النهائي لمونديال الأندية.
ويسعى ريال مدريد للتتويج بلقب كأس العالم للأندية للمرة الخامسة في تاريخه لتعزيز رقمه كأكثر الفرق فوزا باللقب.
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