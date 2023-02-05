https://sputnikarabic.ae/20230205/صرخة-هستيرية-لمدرب-يوفنتوس-بعد-تضييع-أحد-اللاعبين-للكرة-فيديو-1073127845.html
صرخة هستيرية لمدرب يوفنتوس بعد تضييع أحد اللاعبين للكرة... فيديو
صرخة هستيرية لمدرب يوفنتوس بعد تضييع أحد اللاعبين للكرة... فيديو
قام المدرب الإيطالي لنادي يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، بردة فعل هستيرية بعد قيام أحد اللاعبين بتضييع الكرة قبل لحظات من نهاية المباراة التي جمعت يوفنتوس ولاتسيو... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T13:34+0000
2023-02-05T13:34+0000
2023-02-05T13:34+0000
رياضة
يوفنتوس
أليغري
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وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الكرة إلى دي ماريا الذي كان يحاول تمرير الكرة إلى زميله مويس كين، ولكنها تصل بالخطأ إلى لاعبي لاتسيو الذين بدؤوا بشن هجمة مرتدة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.كما يظهر الفيديو، الصراخ الهيستيري لأليغري، وتحريك يديه ورأسه بطريقة غير مفهومة، ليتجه نحو غرف تبديل الملابس.وتأهل نادي يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، أمس الخميس، بفوزه على لاتسيو بهدف دون مُقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.وسيواجه يوفنتوس في نصف النهائي في 4 أبريل/ نيسان المُقبل، إنتر ميلانو، الذي صعد إلى هذا الدور بعدما أقصى أتالانتا في ربع النهائي.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رياضة, يوفنتوس, أليغري
صرخة هستيرية لمدرب يوفنتوس بعد تضييع أحد اللاعبين للكرة... فيديو
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قام المدرب الإيطالي لنادي يوفنتوس، ماسيمليانو أليغري، بردة فعل هستيرية بعد قيام أحد اللاعبين بتضييع الكرة قبل لحظات من نهاية المباراة التي جمعت يوفنتوس ولاتسيو في إطار الدور الربع النهائي من كأس إيطاليا.
وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وصول الكرة إلى دي ماريا الذي كان يحاول تمرير الكرة إلى زميله مويس كين، ولكنها تصل بالخطأ إلى لاعبي لاتسيو الذين بدؤوا بشن هجمة مرتدة لتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة من المباراة.
كما يظهر الفيديو، الصراخ الهيستيري لأليغري، وتحريك يديه ورأسه بطريقة غير مفهومة، ليتجه نحو غرف تبديل الملابس.
وتأهل نادي يوفنتوس إلى نصف نهائي كأس إيطاليا، أمس الخميس، بفوزه على لاتسيو بهدف دون مُقابل، في المباراة التي جمعت الفريقين في ملعب "الأولمبيكو"، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.
وسيواجه يوفنتوس في نصف النهائي في 4 أبريل/ نيسان المُقبل، إنتر ميلانو، الذي صعد إلى هذا الدور بعدما أقصى أتالانتا في ربع النهائي.