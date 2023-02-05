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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/صفارات-الإنذار-تدوي-في-مناطق-شرق-أوكرانيا-1073113753.html
صفارات الإنذار تدوي في مناطق شرق أوكرانيا
صفارات الإنذار تدوي في مناطق شرق أوكرانيا
دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت/الأحد، في مناطق شرق أوكرانيا. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T01:09+0000
2023-02-05T01:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
القوات الأوكرانية
صفارات الإنذار
العالم
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وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي، بولتافا، خاركوف، نيكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر من العام الماضي، إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت. وفيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, صفارات الإنذار, العالم
أخبار أوكرانيا, القوات الأوكرانية, صفارات الإنذار, العالم

صفارات الإنذار تدوي في مناطق شرق أوكرانيا

01:09 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / BULENT KILICامرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022
امرأة تسير في أحد شوارع كييف في 23 نوفمبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / BULENT KILIC
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دوت صفارات الإنذار للتحذير من الغارات الجوية، ليل السبت/الأحد، في مناطق شرق أوكرانيا.
وبحسب خريطة التحذير من الغارات الجوية الصادرة عن وزارة التحول الرقمي الأوكرانية، دوت صفارات الإنذار في مقاطعات سومي، بولتافا، خاركوف، نيكولايف، دنيبروبتروفسك، كيروفوغراد.
كما شهدت الأجزاء التي تسيطر عليها أوكرانيا من زابوروجيه وخيرسون وجمهورية دونيتسك الشعبية انطلاق صفارات الإنذار أيضا.
نفذت روسيا ضربات دقيقة ضد البنية التحتية الأوكرانية منذ 10 أكتوبر 2022 (بعد يومين من الهجوم الإرهابي على جسر القرم).
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 فبراير, 15:17 GMT
كان رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال قال في نوفمبر من العام الماضي، إن حوالي 50٪ من البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا قد تضررت. وفيما أكد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إنه من المستحيل استعادة البنية التحتية للطاقة في البلاد لكامل طاقتها بنسبة 100%، وهذا هو سبب أن انقطاع التيار الكهربائي المجدول لا يزال ساري المفعول في معظم مدن ومقاطعات أوكرانيا.
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:27 GMT
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