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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/عسكري-روسي-لـسبوتنيك-رصدنا-اتصالات-لاسلكية-لمرتزقة-من-بولندا-في-ميدان-القتال-1073115406.html
عسكري روسي لـ"سبوتنيك": رصدنا اتصالات لاسلكية لمرتزقة من بولندا في ميدان القتال
عسكري روسي لـ"سبوتنيك": رصدنا اتصالات لاسلكية لمرتزقة من بولندا في ميدان القتال
كشف عسكري روسي أن كشافة المنطقة العسكرية الغربية للقوات الروسية نجحت بالاستيلاء على مواقع أوكرانية قاتل فيها مرتزقة بولنديون. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:23+0000
2023-02-05T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المقاتل في صفوف الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ الموقف وانسحبت القوات الأوكرانية، لكنهم لم يرغبوا بالتخلي عن مواقعها بطريقة عادية وبسيطة".وأشار المقاتل الروسي إلى أنه أثناء المعركة رصدت القوات اتصالات لاسلكية عبر المحطة الإذاعية سمعت خلالها لغة أوكرانية وبولندية ما يشير إلى تواجد هؤلاء في الميدان.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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عسكري روسي لـ"سبوتنيك": رصدنا اتصالات لاسلكية لمرتزقة من بولندا في ميدان القتال

06:23 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Александр Гальперинتحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية
تحرير مدينة روبيجنويه بمنطقة دونباس من القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Александр Гальперин
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كشف عسكري روسي أن كشافة المنطقة العسكرية الغربية للقوات الروسية نجحت بالاستيلاء على مواقع أوكرانية قاتل فيها مرتزقة بولنديون.
وقال المقاتل في صفوف الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ الموقف وانسحبت القوات الأوكرانية، لكنهم لم يرغبوا بالتخلي عن مواقعها بطريقة عادية وبسيطة".
وأشار المقاتل الروسي إلى أنه أثناء المعركة رصدت القوات اتصالات لاسلكية عبر المحطة الإذاعية سمعت خلالها لغة أوكرانية وبولندية ما يشير إلى تواجد هؤلاء في الميدان.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
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