https://sputnikarabic.ae/20230205/عسكري-روسي-لـسبوتنيك-رصدنا-اتصالات-لاسلكية-لمرتزقة-من-بولندا-في-ميدان-القتال-1073115406.html
عسكري روسي لـ"سبوتنيك": رصدنا اتصالات لاسلكية لمرتزقة من بولندا في ميدان القتال
عسكري روسي لـ"سبوتنيك": رصدنا اتصالات لاسلكية لمرتزقة من بولندا في ميدان القتال
كشف عسكري روسي أن كشافة المنطقة العسكرية الغربية للقوات الروسية نجحت بالاستيلاء على مواقع أوكرانية قاتل فيها مرتزقة بولنديون. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T06:23+0000
2023-02-05T06:23+0000
2023-02-05T06:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال المقاتل في صفوف الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ الموقف وانسحبت القوات الأوكرانية، لكنهم لم يرغبوا بالتخلي عن مواقعها بطريقة عادية وبسيطة".وأشار المقاتل الروسي إلى أنه أثناء المعركة رصدت القوات اتصالات لاسلكية عبر المحطة الإذاعية سمعت خلالها لغة أوكرانية وبولندية ما يشير إلى تواجد هؤلاء في الميدان.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
عسكري روسي لـ"سبوتنيك": رصدنا اتصالات لاسلكية لمرتزقة من بولندا في ميدان القتال
تابعنا عبر
كشف عسكري روسي أن كشافة المنطقة العسكرية الغربية للقوات الروسية نجحت بالاستيلاء على مواقع أوكرانية قاتل فيها مرتزقة بولنديون.
وقال المقاتل في صفوف الجيش الروسي لوكالة "سبوتنيك": "تم اتخاذ الموقف وانسحبت القوات الأوكرانية، لكنهم لم يرغبوا بالتخلي عن مواقعها بطريقة عادية وبسيطة".
وأشار المقاتل الروسي إلى أنه أثناء المعركة رصدت القوات اتصالات لاسلكية عبر المحطة الإذاعية سمعت خلالها لغة أوكرانية وبولندية ما يشير إلى تواجد هؤلاء في الميدان.
وحددت
موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/ فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري والقضاء على التوجهات النازية فيها.