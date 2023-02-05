https://sputnikarabic.ae/20230205/علماء-يبتكرون-استراتيجية-لتجنب-مخاطر-الجلوس-لفترات-طويلة-1073134278.html

علماء يبتكرون استراتيجية لتجنب مخاطر الجلوس لفترات طويلة

علماء يبتكرون استراتيجية لتجنب مخاطر الجلوس لفترات طويلة

يواجه من يجلسون لساعات طويلة خطرا كبيرا على صحتهم، حيث يتسبب نمط الحياة الخامل في العديد من الأمراض المزمنة مثل أمراض القلب أو مرض السكري وبعض أنواع السرطان. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T16:18+0000

2023-02-05T16:18+0000

2023-02-05T16:18+0000

مجتمع

علوم

السرطان

الصحة

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وعلى الرغم من أن منظمة الصحة العالمية توصي بـ"تقليل الجلوس والتحرك أكثر"، لكنه من غير الواضح كيف يتصرف من تتطلب أعمالهم ومهامهم اليومية الجلوس لفترات طويلة.قالت مجلة "فوكاس" الإيطالية إن العديد من الأبحاث اختلفت فيما بينها من حيث الحد الأقصى لفترات الجلوس التي يجب التحرك فيما بينها، إلا أن فريقا بحثيا أمريكيا خرج بالاستراتيجية الأمثل في هذا الصدد، وذلك بعد متابعة التغيرات في مستويات السكر في الدم وضغط الدم، لدى 11 من البالغين الأصحاء في منتصف العمر وكبار السن.استنتج الباحثون من خلال تجاربهم أن الاستراتيجية الأمثل هي السير لمدة خمس دقائق كل نصف ساعة، وبفضل تلك الطريقة لاحظوا خفض مستويات السكر في الدم بشكل كبير، خاصة بعد الغداء، بنسبة 60% تقريبا، كما تحسن ضغط الدم بشكل ملحوظ.ونظرا لأن نمط الحياة الخامل يؤدي إلى حالات طويلة الأمد من القلق والاكتئاب، فقد قيّم الباحثون الصحة العقلية للمشاركين من خلال استبيان، واتضح أن أولئك الذين ساروا خمس دقائق كل نصف ساعة كانوا في حالة مزاجية أفضل في نهاية اليوم وشعروا بتعب أقل من المعتاد.يشار إلى أنه قد يكون من المفيد تجربة هذه الاستراتيجية الجديدة، التي تتطلب الحد الأدنى من الجهد، لكن هناك مشكلة واحدة فقط ستواجه من يريد اتباعها، وهي أن يتذكر التوقف عن العمل والمشي كل 30 دقيقة قليلا، لكن يمكن التغلب على تلك المشكلة باستخدام المنبه.

https://sputnikarabic.ae/20220618/دراسة-دولية-تكشف-عن-أضرار-مخيفة-وراء-الجلوس-لساعات-طويلة-1063813613.html

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