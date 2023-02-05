https://sputnikarabic.ae/20230205/قناة-عبرية-رسمية-تكشف-عن-خطة-إسرائيلية-لـتجنيد-رونالدو-لدفع-التطبيع-مع-السعودية-1073145944.html

قناة عبرية رسمية تكشف عن خطة إسرائيلية لـ"تجنيد" رونالدو لدفع التطبيع مع السعودية

قناة عبرية رسمية تكشف عن خطة إسرائيلية لـ"تجنيد" رونالدو لدفع التطبيع مع السعودية

كشفت قناة إسرائيلية رسمية عن سعي تل أبيب للاستعانة بخدمات البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل حديثا إلى نادي النصر السعودي، لتهيئة الرأي العام في المملكة... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T20:11+0000

2023-02-05T20:11+0000

2023-02-05T20:11+0000

نادي النصر السعودي

السعودية

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل

لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو

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ومنذ توليه مهام منصبه أواخر العام الماضي، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في أكثر من مناسبة عن قرب التطبيع بين بلاده والسعودية.وقالت قناة "كان" التابعة لهيئة البث الرسمية، مساء اليوم الأحد، إنه وفي سبيل التعجيل بعملية التطبيع بين إسرائيل والسعودية، أعدت وزارة الخارجية الإسرائيلية خطة جديدة ومبتكرة.وأضافت المراسلة السياسية للقناة جيلي كوهين: "في الخارجية يدرسون تجنيد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي انتقل قبل نحو شهر إلى الدوري السعودي، للمساعدة في الترويج لحديث التطبيع بين إسرائيل والمملكة".وأوضحت أن القضية لا تزال قيد المناقشات الأولية في وزارة الخارجية، وتدور حول "استغلال" رونالدو الذي يعد أحد أعظم لاعبي كرة القدم في العالم لتحقيق الغرض الإسرائيلي الذي يسعى إليه نتنياهو ووزير خارجيته إيلي كوهين.ولا تقيم السعودية علاقات دبلوماسية مع إسرائيل، لكن الأخيرة تسعى جاهدة إلى ضم المملكة إلى "اتفاقيات إبراهام" التي وقعتها أواخر 2021، مع الإمارات والبحرين والسودان والغرب.إلا أن السعودية أعلنت في كثير من المناسبات أن تطبيع العلاقات مع تل أبيب مرتبط بحل الصراع مع الفلسطينيين، وفق محددات مبادرة السلام العربية التي طرحها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002، والتي نصت على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة، مقابل اعتراف وتطبيع العلاقات بين الدول العربية وإسرائيل.وكثيرا ما أثارت أنباء عن علاقة كريستيانو رونالدو النجم السابق لريال مدريد الإسباني بإسرائيل موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي.وأواخر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، تداول ناشطون مقطع فيديو باللغة العبرية يظهر فيه النجم البرتغالي وهو يقوم بدعاية لصالح شركة اتصالات إسرائيلية، ما تسبب في اتهام رونالدو بالدعاية والترويج لصالح إسرائيل.وفي 2019، نشر كريستيانو رونالدو صورة له مع إسرائيل كاتس وزير الخارجية الإسرائيلي آنذاك، وقد أهداه قميصه بألوان نادي يوفنتوس الإيطالي الذي كان يلعب فيه وقتها.وتعلق جماهير فريق النصر السعودي آمالا كبيرة على نجمها الجديد كريستيانو رونالدو، خاصة بعد ضمه في صفقة خيالية (200 مليون دولار) وهو يقترب من سن الـ38 لصنع مفاجآت في السعودية.

https://sputnikarabic.ae/20230126/النصر-السعودي-يتلقى-أول-هزيمة-ثقيلة-بمشاركة-رونالدو-ويودع-البطولة-فيديو-1072760403.html

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نادي النصر السعودي, السعودية, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, تطبيع علاقات الدول العربية مع إسرائيل, لاعب كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو