https://sputnikarabic.ae/20230205/كييف-تعتزم-تنفيذ-استفزاز-واسع-النطاق-لاتهام-روسيا-بارتكاب-جرائم-حرب--1073132878.html
الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"
الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"
أكد مقر التنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في وزارة الدفاع الروسية بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، أن كييف تخطط لاستفزاز من خلال إعداد تفجير في كراماتورسك... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T15:29+0000
2023-02-05T15:29+0000
2023-02-05T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
استفزاز
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060976057_0:271:513:560_1920x0_80_0_0_7ff9d8cfa4157e29f0b07d8f72f98b30.jpg
وأفاد المقر في بيان "بحسب معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، تعتزم الأجهزة الخاصة الأوكرانية القيام باستفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".وأضاف المقر أن المخابرات الأوكرانية جلبت الصحفيين الغربيين إلى كراماتورسك، حيث تم التخطيط لاستفزاز بتفجيرات في المرافق الطبية بالمدينة، لتغطية "جرائم الحرب" المزعومة.وجاء في البيان "وصل بالفعل صحفيون إعلاميون غربيون برفقة ضباط إدارة أمن الدولة إلى مدينة كراماتورسك، الذين يقيمون الآن في فندق سافير (شارع فراشيبنايا، 35). وفي الوقت نفسه، تم الآن إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية. في الوقت نفسه، تم إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية حاليا. وتم نقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بُعد حتى إشعار آخر".
https://sputnikarabic.ae/20230125/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-تسليم--دبابات-أمريكية-لأوكرانيا-استفزاز-صارخ-1072679675.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/04/08/1060976057_0:223:513:608_1920x0_80_0_0_3d338e943dfe6ee59f0c0469864402da.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, عمليات عسكرية, استفزاز, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, استفزاز, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"
15:29 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 16:12 GMT 05.02.2023) تابعنا عبر
أكد مقر التنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في وزارة الدفاع الروسية بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، أن كييف تخطط لاستفزاز من خلال إعداد تفجير في كراماتورسك لمستوصفات الأدوية والأورام، وكذلك في مستشفى، لاتهام الجانب الروسي بارتكاب "جرائم حرب" مزعومة.
وأفاد المقر في بيان "بحسب معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، تعتزم الأجهزة الخاصة الأوكرانية القيام باستفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".
وأضاف البيان "تحقيقا لهذه الغاية، خطط نظام كييف في مدينة كراماتورسك لتفجير محكم لمباني مستوصفات لمعالجة الإدمان على المخدرات والأورام المحلية (شارع أليكسي تيخوي، 31)، وكذلك مستشفى المدينة الأول (شارع أليكسي تيخوي، 17) في من أجل اتهام روسيا بارتكاب "هجوم متعمد" على أهداف مدنية".
وأضاف المقر أن المخابرات الأوكرانية جلبت الصحفيين الغربيين إلى كراماتورسك، حيث تم التخطيط لاستفزاز بتفجيرات في المرافق الطبية بالمدينة، لتغطية "جرائم الحرب" المزعومة.
وجاء في البيان "وصل بالفعل صحفيون إعلاميون غربيون برفقة ضباط إدارة أمن الدولة إلى مدينة كراماتورسك، الذين يقيمون الآن في فندق سافير (شارع فراشيبنايا، 35). وفي الوقت نفسه، تم الآن إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية. في الوقت نفسه، تم إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية حاليا. وتم نقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بُعد حتى إشعار آخر".