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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/كييف-تعتزم-تنفيذ-استفزاز-واسع-النطاق-لاتهام-روسيا-بارتكاب-جرائم-حرب--1073132878.html
الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"
الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"
أكد مقر التنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في وزارة الدفاع الروسية بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، أن كييف تخطط لاستفزاز من خلال إعداد تفجير في كراماتورسك... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T15:29+0000
2023-02-05T16:12+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
عمليات عسكرية
استفزاز
أخبار أوكرانيا
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وأفاد المقر في بيان "بحسب معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، تعتزم الأجهزة الخاصة الأوكرانية القيام باستفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".وأضاف المقر أن المخابرات الأوكرانية جلبت الصحفيين الغربيين إلى كراماتورسك، حيث تم التخطيط لاستفزاز بتفجيرات في المرافق الطبية بالمدينة، لتغطية "جرائم الحرب" المزعومة.وجاء في البيان "وصل بالفعل صحفيون إعلاميون غربيون برفقة ضباط إدارة أمن الدولة إلى مدينة كراماتورسك، الذين يقيمون الآن في فندق سافير (شارع فراشيبنايا، 35). وفي الوقت نفسه، تم الآن إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية. في الوقت نفسه، تم إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية حاليا. وتم نقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بُعد حتى إشعار آخر".
https://sputnikarabic.ae/20230125/السفير-الروسي-لدى-واشنطن-تسليم--دبابات-أمريكية-لأوكرانيا-استفزاز-صارخ-1072679675.html
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روسيا, عمليات عسكرية, استفزاز, أخبار أوكرانيا
روسيا, عمليات عسكرية, استفزاز, أخبار أوكرانيا

الدفاع الروسية: كييف تعتزم تنفيذ استفزاز واسع النطاق لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب"

15:29 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 16:12 GMT 05.02.2023)
© Photo / Dnronlineعواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022
عواقب قصف القوات الأوكرانية بصاروخ توتشكا-أو في كراماتورسك، منطقة دونيتسك، 8 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Photo / Dnronline
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أكد مقر التنسيق بين الإدارات للاستجابة الإنسانية في وزارة الدفاع الروسية بشأن أوكرانيا، اليوم الأحد، أن كييف تخطط لاستفزاز من خلال إعداد تفجير في كراماتورسك لمستوصفات الأدوية والأورام، وكذلك في مستشفى، لاتهام الجانب الروسي بارتكاب "جرائم حرب" مزعومة.
وأفاد المقر في بيان "بحسب معلومات أكدتها عدة مصادر مستقلة، تعتزم الأجهزة الخاصة الأوكرانية القيام باستفزاز واسع النطاق في المستقبل القريب لاتهام روسيا بارتكاب "جرائم حرب".

وأضاف البيان "تحقيقا لهذه الغاية، خطط نظام كييف في مدينة كراماتورسك لتفجير محكم لمباني مستوصفات لمعالجة الإدمان على المخدرات والأورام المحلية (شارع أليكسي تيخوي، 31)، وكذلك مستشفى المدينة الأول (شارع أليكسي تيخوي، 17) في من أجل اتهام روسيا بارتكاب "هجوم متعمد" على أهداف مدنية".

وأضاف المقر أن المخابرات الأوكرانية جلبت الصحفيين الغربيين إلى كراماتورسك، حيث تم التخطيط لاستفزاز بتفجيرات في المرافق الطبية بالمدينة، لتغطية "جرائم الحرب" المزعومة.
نائب وزير الدفاع الروسي، أناتولي أنطونوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.01.2023
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وجاء في البيان "وصل بالفعل صحفيون إعلاميون غربيون برفقة ضباط إدارة أمن الدولة إلى مدينة كراماتورسك، الذين يقيمون الآن في فندق سافير (شارع فراشيبنايا، 35). وفي الوقت نفسه، تم الآن إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية. في الوقت نفسه، تم إجلاء العاملين في المؤسسات الطبية حاليا. وتم نقل جميع الموظفين إلى نظام العمل عن بُعد حتى إشعار آخر".
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