عربي
https://sputnikarabic.ae/20230205/لافروف-يزور-العراق-لبحث-العلاقات-الثنائية-وعدد-من-القضايا-1073122052.html
لافروف يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا
لافروف يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيصل بغداد مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية لبحث ملفات... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T10:49+0000
2023-02-05T10:49+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العراق
أخبار العراق اليوم
سيرغي لافروف
العالم
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/18/1062645958_0:0:3277:1844_1920x0_80_0_0_17608f9ac229d81af594d3ef52a23dac.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الصحاف إن "لافروف سيلتقي خلال الزيارة نظيره العراقي فؤاد حسين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث للحكومة والبرلمان والجمهورية".وأوضح أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيا، اقتصاديا واستثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".ووفقا له، "يضم الوفد إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات".وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه، وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة".كما أشار إلى أن "الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات".
https://sputnikarabic.ae/20221024/الرئيس-العراقي-الجديد-عبد-اللطيف-رشيد-يتعهد-بتعزيز-العلاقات-مع-روسيا-1069425693.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/18/1062645958_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_8816eaa424745fda2a4ab570f22d48e3.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, سيرغي لافروف, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, سيرغي لافروف, العالم, العالم العربي

لافروف يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا

10:49 GMT 05.02.2023
© Пресс-служба МИД РФ / الانتقال إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Пресс-служба МИД РФ
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegram
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيصل بغداد مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية لبحث ملفات من بينها الطاقة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الصحاف إن "لافروف سيلتقي خلال الزيارة نظيره العراقي فؤاد حسين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث للحكومة والبرلمان والجمهورية".
وأوضح أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيا، اقتصاديا واستثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد - سبوتنيك عربي, 1920, 24.10.2022
الرئيس العراقي الجديد عبد اللطيف رشيد يتعهد بتعزيز العلاقات مع روسيا
24 أكتوبر 2022, 16:23 GMT
ووفقا له، "يضم الوفد إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات".

وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه، وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة".
كما أشار إلى أن "الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала