https://sputnikarabic.ae/20230205/لافروف-يزور-العراق-لبحث-العلاقات-الثنائية-وعدد-من-القضايا-1073122052.html
لافروف يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا
لافروف يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا
أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيصل بغداد مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية لبحث ملفات... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T10:49+0000
2023-02-05T10:49+0000
2023-02-05T10:49+0000
روسيا
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العراق
أخبار العراق اليوم
سيرغي لافروف
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الصحاف إن "لافروف سيلتقي خلال الزيارة نظيره العراقي فؤاد حسين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث للحكومة والبرلمان والجمهورية".وأوضح أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيا، اقتصاديا واستثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".ووفقا له، "يضم الوفد إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات".وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق على جميع شركائه، وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة".كما أشار إلى أن "الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات".
https://sputnikarabic.ae/20221024/الرئيس-العراقي-الجديد-عبد-اللطيف-رشيد-يتعهد-بتعزيز-العلاقات-مع-روسيا-1069425693.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, سيرغي لافروف, العالم, العالم العربي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, العراق, أخبار العراق اليوم, سيرغي لافروف, العالم, العالم العربي
لافروف يزور العراق لبحث العلاقات الثنائية وعدد من القضايا
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أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيصل بغداد مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية لبحث ملفات من بينها الطاقة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال
الصحاف إن "لافروف سيلتقي خلال الزيارة نظيره العراقي فؤاد حسين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث للحكومة والبرلمان والجمهورية".
وأوضح أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيا، اقتصاديا واستثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".
24 أكتوبر 2022, 16:23 GMT
ووفقا له، "يضم الوفد إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات".
وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق
على جميع شركائه، وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة".
كما أشار إلى أن "الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات".