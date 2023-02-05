عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230205/مانشستر-سيتي-يسقط-أمام-توتنهام-بهدف-نظيف-في-الدوري-الإنجليزي--1073147015.html
مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي
سقط مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T20:24+0000
2023-02-05T20:24+0000
مجتمع
أخبار الدوري الإنجليزي
رياضة
أخبار العالم الآن
نادي توتنهام
مانشستر سيتي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073142713_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_798302be7b098a8e1ecc86410fc976a7.jpg
سجل هدف توتنهام الوحيد هاري كين في الدقيقة 15، ليرفض مانشستر سيتي هدية آرسنال المتصدر الذي خسر أمس أمام إيفرتون.وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني.وكان أرسنال المتصدر مُني بخسارته الثانية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على أرض إيفرتون الجريح بهدف نظيف، ليحقق فريق مدينة ليفربول صدمة إيجابية بعد تعيين مدربه الجديد شون دايك بدلاً من فرانك لامبارد، في المرحلة 22 للبريميرليغ.
https://sputnikarabic.ae/20230123/بتسجيله-هاتريكهالاند-يكسر-أرقام-أساطير-الدوري-الإنجليزي-1072603333.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073142713_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_25dbac110472f30049bd7af4030644ae.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار العالم الآن, نادي توتنهام, مانشستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار العالم الآن, نادي توتنهام, مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي

20:24 GMT 05.02.2023
© AP Photo / Kin Cheungمانشستر سيتي يسقط أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، 5 فبراير/ شباط 2023.
مانشستر سيتي يسقط أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز، الأحد، 5 فبراير/ شباط 2023. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Kin Cheung
تابعنا عبرTelegram
سقط مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدف توتنهام الوحيد هاري كين في الدقيقة 15، ليرفض مانشستر سيتي هدية آرسنال المتصدر الذي خسر أمس أمام إيفرتون.
المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند، يحرز ثلاثة أهداف ويقود مانشستر سيتي للفوز على ضيفه ولفرهامبتون في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.01.2023
مجتمع
بتسجيله هاتريك..هالاند يكسر أرقام أساطير الدوري الإنجليزي
23 يناير, 09:17 GMT
وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني.
وكان أرسنال المتصدر مُني بخسارته الثانية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على أرض إيفرتون الجريح بهدف نظيف، ليحقق فريق مدينة ليفربول صدمة إيجابية بعد تعيين مدربه الجديد شون دايك بدلاً من فرانك لامبارد، في المرحلة 22 للبريميرليغ.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала