https://sputnikarabic.ae/20230205/مانشستر-سيتي-يسقط-أمام-توتنهام-بهدف-نظيف-في-الدوري-الإنجليزي--1073147015.html
مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي
سقط مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T20:24+0000
2023-02-05T20:24+0000
2023-02-05T20:24+0000
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سجل هدف توتنهام الوحيد هاري كين في الدقيقة 15، ليرفض مانشستر سيتي هدية آرسنال المتصدر الذي خسر أمس أمام إيفرتون.وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني.وكان أرسنال المتصدر مُني بخسارته الثانية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على أرض إيفرتون الجريح بهدف نظيف، ليحقق فريق مدينة ليفربول صدمة إيجابية بعد تعيين مدربه الجديد شون دايك بدلاً من فرانك لامبارد، في المرحلة 22 للبريميرليغ.
https://sputnikarabic.ae/20230123/بتسجيله-هاتريكهالاند-يكسر-أرقام-أساطير-الدوري-الإنجليزي-1072603333.html
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أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار العالم الآن, نادي توتنهام, مانشستر سيتي
أخبار الدوري الإنجليزي, رياضة, أخبار العالم الآن, نادي توتنهام, مانشستر سيتي
مانشستر سيتي يسقط أمام توتنهام بهدف نظيف في الدوري الإنجليزي
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سقط مانشستر سيتي أمام مضيفه توتنهام هوتسبير بهدف دون رد، مساء اليوم الأحد، في اللقاء الذي أقيم على ملعب الأخير في قمة مباريات الجولة رقم 22 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
سجل هدف توتنهام الوحيد هاري كين
في الدقيقة 15، ليرفض مانشستر سيتي هدية آرسنال المتصدر الذي خسر أمس أمام إيفرتون.
وبتلك النتيجة رفع توتنهام رصيده إلى 39 نقطة في المركز الخامس، بينما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 45 نقطة في المركز الثاني.
وكان أرسنال
المتصدر مُني بخسارته الثانية هذا الموسم في الدوري الإنجليزي، على أرض إيفرتون الجريح بهدف نظيف، ليحقق فريق مدينة ليفربول صدمة إيجابية بعد تعيين مدربه الجديد شون دايك بدلاً من فرانك لامبارد
، في المرحلة 22 للبريميرليغ.