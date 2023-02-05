https://sputnikarabic.ae/20230205/مايكروسوفت-تتهم-إيران-باختراق-موقع-مجلة-شارلي-إبدو-الفرنسية-1073120009.html
"مايكروسوفت" تتهم إيران باختراق موقع مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية
"مايكروسوفت" تتهم إيران باختراق موقع مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية
اتهمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية إيران بأنها وراء تعرض الموقع الإلكتروني لمجلة "شارلي إبدو" الفرنسية لاختراق، الشهر الماضي. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T09:42+0000
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وقال باحثون أمنيون في "مايكروسوفت"، يوم الجمعة، إن فريق قرصنة مدعوم من الحكومة الإيرانية سرق وسرب بيانات عملاء خاصة تعود لمجلة "شارلي إبدو" الساخرة، وفقا لمدونة من "مايكروسوفت".وأشاروا إلى أنه تم اختراق موقع المجلة في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي.وأفاد باحثو "مايكروسوفت" في المدونة أن "عملية الاختراق والتسريب التي استهدفت "شارلي إبدو" كانت جزءا من عملية تأثير رقمي أوسع، بتقنيات تطابق النشاط المحدد سابقا والمرتبط بفرق القرصنة الإيرانية المدعومة من الدولة".وكانت الرسوم الكاريكاتورية جزءا من حملة إعلامية، أشارت "شارلي إبدو" إلى أنها تهدف إلى دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.وكانت إيران بصورة علانية بـ"الرد الفعال" على الرسوم الكاريكاتورية "المهينة"، إذ استدعت المبعوث الفرنسي في طهران، كما أنهت أنشطة المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران، وقالت إنها تعيد تقييم الأنشطة الثقافية الفرنسية في طهران.
https://sputnikarabic.ae/20230109/إيران-الرسوم-المسيئة-في-صحيفة-شارلي-إبدو-الفرنسية-دليل-واضح-على-خطاب-الكراهية-1072076486.html
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"مايكروسوفت" تتهم إيران باختراق موقع مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية
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اتهمت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية إيران بأنها وراء تعرض الموقع الإلكتروني لمجلة "شارلي إبدو" الفرنسية لاختراق، الشهر الماضي.
وقال باحثون أمنيون في "مايكروسوفت"، يوم الجمعة، إن فريق قرصنة مدعوم من الحكومة الإيرانية سرق وسرب بيانات عملاء خاصة تعود لمجلة "شارلي إبدو" الساخرة، وفقا لمدونة
من "مايكروسوفت".
وأشاروا إلى أنه تم اختراق موقع المجلة في أوائل شهر يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد أن نشرت سلسلة من الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للمرشد الأعلى الإيراني، آية الله خامنئي.
وأفاد باحثو "مايكروسوفت" في المدونة أن "عملية الاختراق والتسريب التي استهدفت "شارلي إبدو" كانت جزءا من عملية تأثير رقمي أوسع، بتقنيات تطابق النشاط المحدد سابقا والمرتبط بفرق القرصنة الإيرانية المدعومة من الدولة".
وكانت الرسوم الكاريكاتورية جزءا من حملة إعلامية، أشارت "شارلي إبدو" إلى أنها تهدف إلى دعم الاحتجاجات المناهضة للحكومة في إيران.
وكانت إيران بصورة علانية بـ"الرد الفعال" على الرسوم الكاريكاتورية "المهينة"
، إذ استدعت المبعوث الفرنسي في طهران، كما أنهت أنشطة المعهد الفرنسي للأبحاث في إيران، وقالت إنها تعيد تقييم الأنشطة الثقافية الفرنسية في طهران.