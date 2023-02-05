https://sputnikarabic.ae/20230205/مسؤول-الأطفال-يعانون-جراء-تفخيخ-القوات-الأوكرانية-لأراضي-خيرسون-بالألغام-بشكل-عشوائي-1073113909.html
مسؤول: الأطفال يعانون جراء تفخيخ القوات الأوكرانية لأراضي خيرسون بالألغام بشكل عشوائي
مسؤول: الأطفال يعانون جراء تفخيخ القوات الأوكرانية لأراضي خيرسون بالألغام بشكل عشوائي
قال يوري بارباشوف، رئيس إدارة منطقة سنيهوريفكا، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تقوم بزرع الألغام بشكل عشوائي في أراضي منطقة سنيهوريفكا بمنطقة خيرسون، مما... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T02:30+0000
2023-02-05T02:30+0000
2023-02-05T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
القوات الأوكرانية
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وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "الطرق الريفية ملغومة، والأشخاص الذين يحاولون استخدامها للوصول إلى قراهم يتعرضون للأذى".وأكد أن "التفخيخ العشوائي" قامت به القوات الأوكرانية في كل من منطقة سنيهوريفكا وفي أجزاء من جمهورية لوغانسك الشعبية.وأوضح بارباشوف لـ "سبوتنيك"، "لعدة عشرات من الكيلومترات الداخلية من خط الترسيم إلى الغرب، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام بشكل عشوائي".
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, القوات الأوكرانية
مسؤول: الأطفال يعانون جراء تفخيخ القوات الأوكرانية لأراضي خيرسون بالألغام بشكل عشوائي
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قال يوري بارباشوف، رئيس إدارة منطقة سنيهوريفكا، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تقوم بزرع الألغام بشكل عشوائي في أراضي منطقة سنيهوريفكا بمنطقة خيرسون، مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "الطرق الريفية ملغومة
، والأشخاص الذين يحاولون استخدامها للوصول إلى قراهم يتعرضون للأذى".
وأشار إلى أنه "في الآونة الأخيرة كان هناك انفجار، أصيبت عائلة من بينها أطفال... من المستحيل ببساطة السفر على طول الطرق الريفية".
وأكد أن "التفخيخ العشوائي" قامت به القوات الأوكرانية في كل من منطقة سنيهوريفكا وفي أجزاء من جمهورية لوغانسك الشعبية.
وأوضح بارباشوف لـ "سبوتنيك"، "لعدة عشرات من الكيلومترات الداخلية من خط الترسيم إلى الغرب، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام بشكل عشوائي".