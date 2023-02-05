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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/مسؤول-الأطفال-يعانون-جراء-تفخيخ-القوات-الأوكرانية-لأراضي-خيرسون-بالألغام-بشكل-عشوائي-1073113909.html
مسؤول: الأطفال يعانون جراء تفخيخ القوات الأوكرانية لأراضي خيرسون بالألغام بشكل عشوائي
مسؤول: الأطفال يعانون جراء تفخيخ القوات الأوكرانية لأراضي خيرسون بالألغام بشكل عشوائي
قال يوري بارباشوف، رئيس إدارة منطقة سنيهوريفكا، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تقوم بزرع الألغام بشكل عشوائي في أراضي منطقة سنيهوريفكا بمنطقة خيرسون، مما... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T02:30+0000
2023-02-05T02:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
القوات الأوكرانية
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وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "الطرق الريفية ملغومة، والأشخاص الذين يحاولون استخدامها للوصول إلى قراهم يتعرضون للأذى".وأكد أن "التفخيخ العشوائي" قامت به القوات الأوكرانية في كل من منطقة سنيهوريفكا وفي أجزاء من جمهورية لوغانسك الشعبية.وأوضح بارباشوف لـ "سبوتنيك"، "لعدة عشرات من الكيلومترات الداخلية من خط الترسيم إلى الغرب، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام بشكل عشوائي".
https://sputnikarabic.ae/20230203/تطورات-خريطة-العملية-العسكرية-الخاصة-1071694077.html
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أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, القوات الأوكرانية

مسؤول: الأطفال يعانون جراء تفخيخ القوات الأوكرانية لأراضي خيرسون بالألغام بشكل عشوائي

02:30 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورقوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول
قوات الجيش الروسي تقوم بتفكيك وإزالة ألغام القوات المسلحة الأوكرانية في آزوفستال، ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال يوري بارباشوف، رئيس إدارة منطقة سنيهوريفكا، اليوم الأحد، إن القوات الأوكرانية تقوم بزرع الألغام بشكل عشوائي في أراضي منطقة سنيهوريفكا بمنطقة خيرسون، مما يشكل مخاطر شديدة على المدنيين، بمن فيهم الأطفال.
وأضاف في حديثه لوكالة "سبوتنيك"، "الطرق الريفية ملغومة، والأشخاص الذين يحاولون استخدامها للوصول إلى قراهم يتعرضون للأذى".
وأشار إلى أنه "في الآونة الأخيرة كان هناك انفجار، أصيبت عائلة من بينها أطفال... من المستحيل ببساطة السفر على طول الطرق الريفية".
وأكد أن "التفخيخ العشوائي" قامت به القوات الأوكرانية في كل من منطقة سنيهوريفكا وفي أجزاء من جمهورية لوغانسك الشعبية.
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.02.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
تطورات خريطة العملية العسكرية الخاصة
3 فبراير, 15:17 GMT
وأوضح بارباشوف لـ "سبوتنيك"، "لعدة عشرات من الكيلومترات الداخلية من خط الترسيم إلى الغرب، قامت القوات الأوكرانية بزرع الألغام بشكل عشوائي".
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Реактивная система залпового огня РСЗО Ураган в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 16:27 GMT
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