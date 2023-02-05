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https://sputnikarabic.ae/20230205/مسلحون-يختطفون-ناشطا-عراقيا-بارزا-جنوب-بغداد-1073122762.html
مسلحون يختطفون ناشطا عراقيا بارزا جنوب بغداد
مسلحون يختطفون ناشطا عراقيا بارزا جنوب بغداد
اختطف مسلحون ناشطا عراقيا بارزا يكافح من أجل الحفاظ على أهوار بلاد ما بين النهرين جنوب العاصمة بغداد، حسبما ذكرت عائلته اليوم الأحد. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T11:23+0000
2023-02-05T11:23+0000
أخبار العراق اليوم
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وظهر جاسم الأسدي البالغ من العمر 65 عاما رئيس منظمة طبيعة العراق البيئية في وسائل إعلام محلية وأجنبية لزيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأهوار.وقال شقيقه ناظم إن الأسدي كان "يقود سيارته على الطريق السريع من الحلة إلى بغداد" صباح الأربعاء عندما تم اختطافه، بحسب "فرانس برس".وأضاف: " على مسافة 5 كيلومترات قبل العاصمة، توقف سيارتان، وقام مسلحون في زي مدني بتقييده ووضعه في إحدى المركبتين، وتم اقتياده إلى مكان غير معروف".وذكر ناظم الأسدي "كان ابن عمي معه.. لكن تركوه على الطريق".يذكر أن الأهوار الواقعة جنوبي البلاد وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو المعرضة للخطر بسبب سنوات من الجفاف.
https://sputnikarabic.ae/20230101/هل-يدخل-العراق-مواجهات-مسلحة-بعد-حديث-السوداني-عن-هيكلة-جهاز-الاستخبارات؟-1071833974.html
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أخبار العراق اليوم, مسلحون, ناشط, مسلحون, جرائم
أخبار العراق اليوم, مسلحون, ناشط, مسلحون, جرائم

مسلحون يختطفون ناشطا عراقيا بارزا جنوب بغداد

11:23 GMT 05.02.2023
© MOADH AL-DULAIMIالشرطة العراقية على طريق الأنبار
الشرطة العراقية على طريق الأنبار - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© MOADH AL-DULAIMI
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اختطف مسلحون ناشطا عراقيا بارزا يكافح من أجل الحفاظ على أهوار بلاد ما بين النهرين جنوب العاصمة بغداد، حسبما ذكرت عائلته اليوم الأحد.
وظهر جاسم الأسدي البالغ من العمر 65 عاما رئيس منظمة طبيعة العراق البيئية في وسائل إعلام محلية وأجنبية لزيادة الوعي بالتهديدات التي تواجه الأهوار.
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وقال شقيقه ناظم إن الأسدي كان "يقود سيارته على الطريق السريع من الحلة إلى بغداد" صباح الأربعاء عندما تم اختطافه، بحسب "فرانس برس".
وأضاف: " على مسافة 5 كيلومترات قبل العاصمة، توقف سيارتان، وقام مسلحون في زي مدني بتقييده ووضعه في إحدى المركبتين، وتم اقتياده إلى مكان غير معروف".
وذكر ناظم الأسدي "كان ابن عمي معه.. لكن تركوه على الطريق".
يذكر أن الأهوار الواقعة جنوبي البلاد وهي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو المعرضة للخطر بسبب سنوات من الجفاف.
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