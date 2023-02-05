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https://sputnikarabic.ae/20230205/مصر-تعلن-عدم-إقامة-النسخة-الخامسة-لـمنتدى-شباب-العالم-بشكلها-المعهود-1073118556.html
مصر تعلن عدم إقامة النسخة الخامسة لـ"منتدى شباب العالم" بشكلها المعهود
مصر تعلن عدم إقامة النسخة الخامسة لـ"منتدى شباب العالم" بشكلها المعهود
أعلنت إدارة "منتدى شباب العالم"، عدم تنظيم النسخة الخامسة من المنتدى بشكلها التقليدي في مدينة شرم الشيخ وذلك بسبب التحديات الراهنة التي يعيشها العالم. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T08:24+0000
2023-02-05T08:24+0000
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وحسب موقع "المصري اليوم"، أكدت إدارة المنتدى في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن "النسخة الجديد من المنتدى ستكون "غير تقليدية".وأضافت أنها ستكون نسخة "تنفيذية" تُركز على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات التنموية بالتعاون مع مؤسسات دولية ومصرية ورعاة المنتدى.وستتضمن النسخة الخامسة 6 مبادرات تنموية، من بينها دعم المشروعات الصغيرة وبرامج الأمن الغذائي، من خلال دعم المزارعين وأصحاب الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى منصة دولية تطوعية للشباب تهتم بالدول الفقيرة، بجانب إطلاق برنامج للصحة النفسية والعقلية، وبرنامج لدعم المهاجرين واللاجئين".كما أنه "سيتم عرض نتائج أعمال الدورة الخامسة من المنتدى العام المقبل".وأشارت إلى "توجيه جزء من المبادرات والبرامج التنموية إلى دول أفريقية وبعض الدول العربية".كانت النسخة الرابعة من "منتدى شباب العالم" قد شهدت حضور رؤساء دول وحكومات وسفراء ومسؤولي منظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مشاركات افتراضية لشخصيات دولية مرموقة، بجانب حضور آلاف الشباب من 196 دولة من قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية. حيث بحثت مستقبل العالم بعد جائحة "كورونا"، وكذلك قضايا الفقر، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، والموارد المائية.وعقد "منتدى شباب العالم" 4 دورات سابقة في مدينة شرم الشيخ. ويعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المنتدى، "فرصة حقيقية لتبادل الرؤى من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة عبر أفكار وإبداعات شباب العالم".
https://sputnikarabic.ae/20191216/الروبوت-صوفيا-تخاطب-العالم-من-منتدى-شباب-العالم-فيديو-1043745613.html
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مصر, أخبار مصر الآن, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن

مصر تعلن عدم إقامة النسخة الخامسة لـ"منتدى شباب العالم" بشكلها المعهود

08:24 GMT 05.02.2023
© AP Photo / Eman Helalالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حضوره النسخة الثانية من منتدى شباب العالم عام 2018 في مدينة شرم الشيخ المصرية
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال حضوره النسخة الثانية من منتدى شباب العالم عام 2018 في مدينة شرم الشيخ المصرية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AP Photo / Eman Helal
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أعلنت إدارة "منتدى شباب العالم"، عدم تنظيم النسخة الخامسة من المنتدى بشكلها التقليدي في مدينة شرم الشيخ وذلك بسبب التحديات الراهنة التي يعيشها العالم.
وحسب موقع "المصري اليوم"، أكدت إدارة المنتدى في مؤتمر صحفي أمس السبت، أن "النسخة الجديد من المنتدى ستكون "غير تقليدية".
وأضافت أنها ستكون نسخة "تنفيذية" تُركز على تنفيذ حزمة من البرامج والمبادرات التنموية بالتعاون مع مؤسسات دولية ومصرية ورعاة المنتدى.
وستتضمن النسخة الخامسة 6 مبادرات تنموية، من بينها دعم المشروعات الصغيرة وبرامج الأمن الغذائي، من خلال دعم المزارعين وأصحاب الصناعات الغذائية، بالإضافة إلى منصة دولية تطوعية للشباب تهتم بالدول الفقيرة، بجانب إطلاق برنامج للصحة النفسية والعقلية، وبرنامج لدعم المهاجرين واللاجئين".
كما أنه "سيتم عرض نتائج أعمال الدورة الخامسة من المنتدى العام المقبل".
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ووفقا لإدارة المنتدى، فإن "التحديات الراهنة التي يعيشها العالم دفعت إلى إطلاق نسخة (تنفيذية غير تقليدية)، تُسهم في إحداث تغيير ملموس في حياة المواطنين".
وأشارت إلى "توجيه جزء من المبادرات والبرامج التنموية إلى دول أفريقية وبعض الدول العربية".

كانت النسخة الرابعة من "منتدى شباب العالم" قد شهدت حضور رؤساء دول وحكومات وسفراء ومسؤولي منظمات دولية وإقليمية، بالإضافة إلى مشاركات افتراضية لشخصيات دولية مرموقة، بجانب حضور آلاف الشباب من 196 دولة من قارات أفريقيا، وأوروبا، وآسيا، وأمريكا الشمالية، وأمريكا الجنوبية. حيث بحثت مستقبل العالم بعد جائحة "كورونا"، وكذلك قضايا الفقر، وإعادة الإعمار بعد انتهاء النزاعات، والموارد المائية.
وعقد "منتدى شباب العالم" 4 دورات سابقة في مدينة شرم الشيخ. ويعتبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، المنتدى، "فرصة حقيقية لتبادل الرؤى من أجل إقرار السلام وتحقيق التنمية المستدامة عبر أفكار وإبداعات شباب العالم".
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