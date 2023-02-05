https://sputnikarabic.ae/20230205/مصر-وقطر-تعقدان-الاجتماع-الأول-للجنة-التشاور-السياسي-1073129863.html
مصر وقطر تعقدان الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي
مصر وقطر تعقدان الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي
عقدت مصر وقطر الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بين وزارتي الخارجية في الدولتين. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T14:38+0000
2023-02-05T14:38+0000
2023-02-05T14:38+0000
العالم العربي
مصر
أخبار مصر الآن
قطر
أخبار قطر اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1301:731_1920x0_80_0_0_26395038b4164ffb8b1242920f801feb.jpg
وقالت صحيفة "الشرق" القطرية إن السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ترأس جانب بلاده في الاجتماع، فيما فيما ترأس الجانب القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.شهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية، كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية.وفي وقت سابق، زار رئيس مجلس النواب المصري المستشار، حنفي جبالي، دولة قطر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق العلا الخاص بالمصالحة بين دول عربية بينها مصر وقطر.وبحسب موقع "مصراوي" تأتي الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، ومن المقرر أن يعقد الجبالي مباحثات موسعة مع الغانم.وأشار الموقع إلى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات المصرية– القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تناولت كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري– القطري وسبل دعمه، على كافة المستويات بين البلدين.
https://sputnikarabic.ae/20221120/إعلام-قمة-ثلاثية-بين-قادة-مصر-وتركيا-وقطر-على-هامش-افتتاح-كأس-العالم-1070361621.html
مصر
قطر
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101648/69/1016486904_0:0:1299:974_1920x0_80_0_0_fdfa1e1028da5e3cecc550696e2861f9.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
العالم العربي, مصر, أخبار مصر الآن, قطر, أخبار قطر اليوم
مصر وقطر تعقدان الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي
تابعنا عبر
عقدت مصر وقطر الاجتماع الأول للجنة التشاور السياسي في العاصمة المصرية القاهرة، اليوم الأحد، بين وزارتي الخارجية في الدولتين.
وقالت صحيفة
"الشرق" القطرية إن السفير علاء موسى، مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون العربية، ترأس جانب بلاده في الاجتماع، فيما فيما ترأس الجانب القطري محمد بن عبد العزيز بن صالح الخليفي، مساعد وزير الخارجية القطري للشؤون الإقليمية.
شهد الاجتماع مناقشة أحدث المستجدات على الساحتين العربية والدولية، وعددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك، لا سيما القضية الفلسطينية، كما شدد الجانبان على أهمية تعزيز الجهود المشتركة لتحقيق الازدهار والتنمية للتغلب على التحديات التي تواجه المنطقة العربية.
20 نوفمبر 2022, 16:19 GMT
وفي وقت سابق، زار رئيس مجلس النواب المصري
المستشار، حنفي جبالي، دولة قطر، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وهي الزيارة الأولى من نوعها منذ توقيع اتفاق العلا الخاص بالمصالحة بين دول عربية بينها مصر وقطر.
وبحسب موقع "مصراوي
" تأتي الزيارة تلبيةً لدعوة حسن بن عبد الله الغانم رئيس مجلس الشورى القطري، ومن المقرر أن يعقد الجبالي مباحثات موسعة مع الغانم.
وأشار الموقع إلى أن المباحثات تناولت سبل تعزيز العلاقات المصرية– القطرية على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني، كما تناولت كيفية تعزيز التعاون البرلماني المصري– القطري وسبل دعمه، على كافة المستويات بين البلدين.