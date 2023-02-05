https://sputnikarabic.ae/20230205/مقتل-جندي-من-تابع-للأمم-المتحدة-في-هجوم-على-مروحية-بالكونغو-الديمقراطية-1073149429.html

مقتل جندي تابع للأمم المتحدة في هجوم على مروحية بالكونغو الديمقراطية

مقتل جندي تابع للأمم المتحدة في هجوم على مروحية بالكونغو الديمقراطية

قالت المنظمة، إن جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جنوب أفريقيا قتل وأصيب آخر في هجوم على طائرته الهليكوبتر في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية،... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T23:30+0000

2023-02-05T23:30+0000

2023-02-05T23:40+0000

منظمة الأمم المتحدة

قوات حفظ السلام

جيش الكونغو

الكونغو

الوضع الإنساني في الكونغو

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وتعرضت المروحية لإطلاق نار في حوالي الساعة (3:00 مساء، 1200 بتوقيت غرينتش) خلال رحلة إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث تمكنت من الهبوط، بحسب ما قال متحدث لوكالة فرانس برس.من جهته، أكد جيش جنوب أفريقيا أيضا وقوع الحادث.وقالت قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا في بيان، "تعرضت مروحية أوريكس لإطلاق نار في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 5 فبراير 2023".وأضافت، "أصيب أحد أفراد الطاقم برصاصة قاتلة، وأصيب آخر بجروح لكنه تمكن من مواصلة تحليق المروحية وهبط بسلام في مطار غوما".وتابع البيان، "إن قوات الدفاع الذاتي الوطنية بصدد إبلاغ أفراد عائلات الجنود الذين سقطوا في هذا الحادث المؤسف".وقالت بنتو كيتا، رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنها "تدين بشدة هذا الهجوم الجبان على طائرة تحمل شعار الأمم المتحدة". مضيفة أن "الهجمات ضد قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب".

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