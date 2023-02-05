https://sputnikarabic.ae/20230205/مقتل-جندي-من-تابع-للأمم-المتحدة-في-هجوم-على-مروحية-بالكونغو-الديمقراطية-1073149429.html
مقتل جندي تابع للأمم المتحدة في هجوم على مروحية بالكونغو الديمقراطية
مقتل جندي تابع للأمم المتحدة في هجوم على مروحية بالكونغو الديمقراطية
قالت المنظمة، إن جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جنوب أفريقيا قتل وأصيب آخر في هجوم على طائرته الهليكوبتر في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية،... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T23:30+0000
2023-02-05T23:30+0000
2023-02-05T23:40+0000
منظمة الأمم المتحدة
قوات حفظ السلام
جيش الكونغو
الكونغو
الوضع الإنساني في الكونغو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073149283_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_30a29995d9519add918eb5bd5eb7826f.jpg
وتعرضت المروحية لإطلاق نار في حوالي الساعة (3:00 مساء، 1200 بتوقيت غرينتش) خلال رحلة إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث تمكنت من الهبوط، بحسب ما قال متحدث لوكالة فرانس برس.من جهته، أكد جيش جنوب أفريقيا أيضا وقوع الحادث.وقالت قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا في بيان، "تعرضت مروحية أوريكس لإطلاق نار في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 5 فبراير 2023".وأضافت، "أصيب أحد أفراد الطاقم برصاصة قاتلة، وأصيب آخر بجروح لكنه تمكن من مواصلة تحليق المروحية وهبط بسلام في مطار غوما".وتابع البيان، "إن قوات الدفاع الذاتي الوطنية بصدد إبلاغ أفراد عائلات الجنود الذين سقطوا في هذا الحادث المؤسف".وقالت بنتو كيتا، رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنها "تدين بشدة هذا الهجوم الجبان على طائرة تحمل شعار الأمم المتحدة". مضيفة أن "الهجمات ضد قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب".
https://sputnikarabic.ae/20230124/بعد-أيام-من-نقل-أول-شحنة-ذهب-رئيس-الكونغو-الديمقراطية-يزور-الإمارات-1072677868.html
الكونغو
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/05/1073149283_59:0:2790:2048_1920x0_80_0_0_a5356700c97999953bfb74bc15bc11e6.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
منظمة الأمم المتحدة, قوات حفظ السلام, جيش الكونغو, الكونغو, الوضع الإنساني في الكونغو
منظمة الأمم المتحدة, قوات حفظ السلام, جيش الكونغو, الكونغو, الوضع الإنساني في الكونغو
مقتل جندي تابع للأمم المتحدة في هجوم على مروحية بالكونغو الديمقراطية
23:30 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 23:40 GMT 05.02.2023) تابعنا عبر
قالت المنظمة، إن جنديا من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة من جنوب أفريقيا قتل وأصيب آخر في هجوم على طائرته الهليكوبتر في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، يوم الأحد.
وتعرضت المروحية لإطلاق نار في حوالي الساعة (3:00 مساء، 1200 بتوقيت غرينتش) خلال رحلة إلى غوما، عاصمة إقليم شمال كيفو، حيث تمكنت من الهبوط
، بحسب ما قال متحدث لوكالة فرانس برس.
وقال المتحدث باسم بعثة الأمم المتحدة في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو)، أمادو با، إنه لم يعرف بعد مصدر الحريق الذي أصاب المروحية ولم يتم تحديد موقعها بدقة.
من جهته، أكد جيش جنوب أفريقيا أيضا وقوع الحادث.
وقالت قوة الدفاع الوطني لجنوب أفريقيا في بيان، "تعرضت مروحية أوريكس لإطلاق نار في غوما بجمهورية الكونغو الديمقراطية يوم الأحد 5 فبراير 2023".
وأضافت، "أصيب أحد أفراد الطاقم برصاصة قاتلة، وأصيب آخر بجروح لكنه تمكن من مواصلة تحليق المروحية وهبط بسلام في مطار غوما".
وتابع البيان، "إن قوات الدفاع الذاتي الوطنية بصدد إبلاغ أفراد عائلات الجنود الذين سقطوا في هذا الحادث المؤسف".
وقالت بنتو كيتا، رئيسة بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية، إنها "تدين بشدة هذا الهجوم الجبان على طائرة تحمل شعار الأمم المتحدة". مضيفة أن "الهجمات ضد قوات حفظ السلام يمكن أن تشكل جريمة حرب".