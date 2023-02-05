من لبنان إلى جبهة زبوروجيه.. "سبوتنيك" تسلم القوات الروسية رسائل دعم خاصة من الروس واللبنانيين
09:46 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 05.02.2023)
© Sputnik . Mikhail allaedin / الانتقال إلى بنك الصورمراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
قام مراسل وكالة "سبوتنيك" بزيارة المواقع القتالية المتقدمة على جبهة مقاطعة زابوروجيه في منطقة فاسيليفسكي، حيث سلم عناصر من القوات الروسية رسائل دعم خاصة من الجالية الروسية والأوكرانية والمواطنين المحليين في لبنان.
وتلقى المقاتلون رسائل دعم وقصائد ورسوم من أطفال وأمهات من جميع مناطق لبنان.
© Sputnik . Mikhail allaedin / الانتقال إلى بنك الصورمراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
مراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
وأشار المراسل إلى أن بعض الرسائل احتوت على كتابات كتابة ورسائل من مواطنين أوكران يعيشون في لبنان، بالإضافة إلى عدة مظاريف ميدانية موقعة من المدن "أوديسا" و "نيكولاييف" و "كييف".
© Sputnik . Mikhail allaedin / الانتقال إلى بنك الصورمراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
مراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
ورد أحد المقاتلين الذين تسلم الرسائل بالقول: "شكرًا جزيلاً لأن مواطنينا في مثل هذه البلدان البعيدة لا ينسونا وسنقرأ هذه الرسائل بالتأكيد ونحفظها ونرد عليها إن أمكن".
© Sputnik . Mikhail allaedin / الانتقال إلى بنك الصورمراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
مراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان