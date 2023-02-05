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Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" خريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات المسلحة الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230205/من-لبنان-إلى-جبهة-زبوروجيه-سبوتنيك-تسلم-القوات-الروسية-رسائل-دعم-خاصة-من-الروس-واللبنانيين-1073118703.html
من لبنان إلى جبهة زبوروجيه.. "سبوتنيك" تسلم القوات الروسية رسائل دعم خاصة من الروس واللبنانيين
من لبنان إلى جبهة زبوروجيه.. "سبوتنيك" تسلم القوات الروسية رسائل دعم خاصة من الروس واللبنانيين
قام مراسل وكالة "سبوتنيك" بزيارة المواقع القتالية المتقدمة على جبهة مقاطعة زابوروجيه في منطقة فاسيليفسكي، حيث سلم عناصر من القوات الروسية رسائل دعم خاصة من... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T09:46+0000
2023-02-05T09:53+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم العربي
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وتلقى المقاتلون رسائل دعم وقصائد ورسوم من أطفال وأمهات من جميع مناطق لبنان.وأشار المراسل إلى أن بعض الرسائل احتوت على كتابات كتابة ورسائل من مواطنين أوكران يعيشون في لبنان، بالإضافة إلى عدة مظاريف ميدانية موقعة من المدن "أوديسا" و "نيكولاييف" و "كييف".ورد أحد المقاتلين الذين تسلم الرسائل بالقول: "شكرًا جزيلاً لأن مواطنينا في مثل هذه البلدان البعيدة لا ينسونا وسنقرأ هذه الرسائل بالتأكيد ونحفظها ونرد عليها إن أمكن".
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روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

من لبنان إلى جبهة زبوروجيه.. "سبوتنيك" تسلم القوات الروسية رسائل دعم خاصة من الروس واللبنانيين

09:46 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 09:53 GMT 05.02.2023)
© Sputnik . Mikhail allaedin / الانتقال إلى بنك الصورمراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
مراسل سبوتنيك يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Mikhail allaedin
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قام مراسل وكالة "سبوتنيك" بزيارة المواقع القتالية المتقدمة على جبهة مقاطعة زابوروجيه في منطقة فاسيليفسكي، حيث سلم عناصر من القوات الروسية رسائل دعم خاصة من الجالية الروسية والأوكرانية والمواطنين المحليين في لبنان.
وتلقى المقاتلون رسائل دعم وقصائد ورسوم من أطفال وأمهات من جميع مناطق لبنان.
© Sputnik . Mikhail allaedin / الانتقال إلى بنك الصورمراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
مراسل سبوتنيك يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
مراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
© Sputnik . Mikhail allaedin
/
الانتقال إلى بنك الصور
وأشار المراسل إلى أن بعض الرسائل احتوت على كتابات كتابة ورسائل من مواطنين أوكران يعيشون في لبنان، بالإضافة إلى عدة مظاريف ميدانية موقعة من المدن "أوديسا" و "نيكولاييف" و "كييف".
© Sputnik . Mikhail allaedin / الانتقال إلى بنك الصورمراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
مراسل سبوتنيك يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
مراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
© Sputnik . Mikhail allaedin
/
الانتقال إلى بنك الصور
ورد أحد المقاتلين الذين تسلم الرسائل بالقول: "شكرًا جزيلاً لأن مواطنينا في مثل هذه البلدان البعيدة لا ينسونا وسنقرأ هذه الرسائل بالتأكيد ونحفظها ونرد عليها إن أمكن".
© Sputnik . Mikhail allaedin / الانتقال إلى بنك الصورمراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
مراسل سبوتنيك يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
مراسل "سبوتنيك" يسلم القوات الروسية في المواقع المتقدمة رسائل دعم خاصة من لبنان
© Sputnik . Mikhail allaedin
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الانتقال إلى بنك الصور
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Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
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