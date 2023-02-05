https://sputnikarabic.ae/20230205/نائب-عراقي-أزمة-ارتفاع-سعر-الدولار-مفتعلة-من-أمريكا-1073117238.html
نائب عراقي: أزمة ارتفاع سعر الدولار مفتعلة من أمريكا
نائب عراقي: أزمة ارتفاع سعر الدولار مفتعلة من أمريكا
اعتبر النائب العراقي عن تحالف الفتح كريم عليوي، أن أزمة ارتفاع سعر الدولار وما سبقها من أزمات، مفتعلة من قبل الولايات المتحدة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T08:00+0000
2023-02-05T08:00+0000
2023-02-05T08:00+0000
أخبار العراق اليوم
سعر الدولار اليوم
اقتصاد
الولايات المتحدة الأمريكية
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101357/89/1013578904_0:943:2592:2401_1920x0_80_0_0_a3be0b3704afebc419d9b7781c8dc6e1.jpg
وقال النائب العراقي إن الاتفاق الأخير بين البنك المركزي العراقي ونظيره الأمريكي أعطى بلاده الضوء الأخضر للحصول على ما تحتاجه من الدولار، بحسب موقع "السومرية نيوز".ووصف عليوي واشنطن بأنها "عدوة الشعوب وهو ما تأكد منه الشعب العراقي من خلال مواقفها السلبية التي أثرت بشكل مباشر على الواقع الأمني في فترات سابقة وتراجع الكهرباء والأزمات الاقتصادية".وشدد على أن الحكومة العراقية جادة في مسار تطوير البلاد وتحريرها من سطوة واشنطن في كافة القطاعات.واتهم واشنطن بأنها ترغب في استمرار تبعية العراق لها في جميع المجالات والتي أخرها أزمة الدولار.وقال إن رغبة بلاده في الانفتاح على كافة دول العالم أغضب الولايات المتحدة ودفعها لخلق فتنة داخل العراق وإرسال رسالة للشارع بأن المشكلة تكمن في الحكومة الحالية.يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي شهد تراجعا أمام الدولار بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية.ووصل سعر الصرف في يومي الخميس والجمعة الماضيين، لعتبة 170 ألف دينار.وفي بعض الأسواق والبورصات بلغ السعر نحو 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لم يسجل من قبل.
https://sputnikarabic.ae/20230204/رئيس-الوزراء-العراقي-يتسلم-رسالة-خطية-من-الرئيس-الإماراتي-1073101306.html
الولايات المتحدة الأمريكية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/101357/89/1013578904_0:700:2592:2644_1920x0_80_0_0_ad46a0f86a5429fd997129b95b2240eb.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار العراق اليوم, سعر الدولار اليوم, اقتصاد, الولايات المتحدة الأمريكية
نائب عراقي: أزمة ارتفاع سعر الدولار مفتعلة من أمريكا
تابعنا عبر
اعتبر النائب العراقي عن تحالف الفتح كريم عليوي، أن أزمة ارتفاع سعر الدولار وما سبقها من أزمات، مفتعلة من قبل الولايات المتحدة.
وقال النائب العراقي إن الاتفاق الأخير بين البنك المركزي العراقي ونظيره الأمريكي أعطى بلاده الضوء الأخضر للحصول على ما تحتاجه من الدولار، بحسب موقع
"السومرية نيوز".
ووصف عليوي واشنطن بأنها "عدوة الشعوب وهو ما تأكد منه الشعب العراقي من خلال مواقفها السلبية التي أثرت بشكل مباشر على الواقع الأمني في فترات سابقة وتراجع الكهرباء والأزمات الاقتصادية".
وشدد على أن الحكومة العراقية جادة في مسار تطوير البلاد وتحريرها من سطوة واشنطن في كافة القطاعات.
واتهم واشنطن بأنها ترغب في استمرار تبعية العراق لها في جميع المجالات والتي أخرها أزمة الدولار.
وقال إن رغبة بلاده في الانفتاح على كافة دول العالم أغضب الولايات المتحدة ودفعها لخلق فتنة داخل العراق وإرسال رسالة للشارع بأن المشكلة تكمن في الحكومة الحالية.
يذكر أن سعر صرف الدينار العراقي
شهد تراجعا أمام الدولار بوتيرة تصاعدية وبشكل شبه يومي خلال الأسابيع الماضية.
ووصل سعر الصرف في يومي الخميس والجمعة الماضيين، لعتبة 170 ألف دينار.
وفي بعض الأسواق والبورصات بلغ السعر نحو 175 ألف دينار لكل 100 دولار، وهو ما يعد رقما قياسيا لم يسجل من قبل.