https://sputnikarabic.ae/20230205/نتنياهو-الأمر-الأكثر-أهمية-للرد-على-الإرهاب-هو-تعزيز-الاستيطان-وهذا-ما-تقوم-به-حكومتي-1073135943.html

نتنياهو: الأمر الأكثر أهمية للرد على الإرهاب هو تعزيز الاستيطان وهذا ما تقوم به حكومتي

نتنياهو: الأمر الأكثر أهمية للرد على الإرهاب هو تعزيز الاستيطان وهذا ما تقوم به حكومتي

صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على "إقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة". 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T17:08+0000

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وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "حانون"، في غلاف غزة، مؤكدة أن الحكومة وافقت على البدء بوضع مخططات عملية لإقامة المستوطنة.وقال نتنياهو: "نحن في لحظة تاريخية، لأننا نواصل تعزيز الاستيطان في غلاف غزة كرد مناسب على الإرهاب".وأضاف: "لقد قلت في اجتماع الحكومة إن الرد المناسب على الإرهاب هو أولاً وقبل كل شيء مهاجمة الإرهاب بالاستيطان في أرض إسرائيل، وخاصة في المناطق القريبة من قطاع غزة وهذا ما تقوم به حكومتي"، وفقا له.وكان نتنياهو، أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده، كما تعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون تصريح رسمي، قبل نهاية فبراير/ شباط.وأقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة يقطنها نحو 600 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.

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