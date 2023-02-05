عربي
https://sputnikarabic.ae/20230205/نتنياهو-الأمر-الأكثر-أهمية-للرد-على-الإرهاب-هو-تعزيز-الاستيطان-وهذا-ما-تقوم-به-حكومتي-1073135943.html
نتنياهو: الأمر الأكثر أهمية للرد على الإرهاب هو تعزيز الاستيطان وهذا ما تقوم به حكومتي
نتنياهو: الأمر الأكثر أهمية للرد على الإرهاب هو تعزيز الاستيطان وهذا ما تقوم به حكومتي
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على "إقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة". 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T17:08+0000
2023-02-05T17:08+0000
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
أخبار فلسطين اليوم
أخبار قطاع غزة
بنيامين نتنياهو
العالم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_0:0:3183:1790_1920x0_80_0_0_39773f8c585f967122109d791ad10ad4.jpg
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "حانون"، في غلاف غزة، مؤكدة أن الحكومة وافقت على البدء بوضع مخططات عملية لإقامة المستوطنة.وقال نتنياهو: "نحن في لحظة تاريخية، لأننا نواصل تعزيز الاستيطان في غلاف غزة كرد مناسب على الإرهاب".وأضاف: "لقد قلت في اجتماع الحكومة إن الرد المناسب على الإرهاب هو أولاً وقبل كل شيء مهاجمة الإرهاب بالاستيطان في أرض إسرائيل، وخاصة في المناطق القريبة من قطاع غزة وهذا ما تقوم به حكومتي"، وفقا له.وكان نتنياهو، أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده، كما تعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون تصريح رسمي، قبل نهاية فبراير/ شباط.وأقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة يقطنها نحو 600 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.
https://sputnikarabic.ae/20230120/نتنياهو-حكومتي-تؤيد-بناء-الاستيطان-ولكن-بشرط-1072519976.html
https://sputnikarabic.ae/20230114/فلسطين-تطالب-محكمة-الجنائية-الدولية-بسرعة-الانتهاء-من-تحقيقاتها-ومحاسبة-إسرائيل-على-جرائمها-1072266447.html
إسرائيل
أخبار قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/06/14/1063935676_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_3e68119bfdc389431b89e1ef5a519a35.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار قطاع غزة, بنيامين نتنياهو, العالم

نتنياهو: الأمر الأكثر أهمية للرد على الإرهاب هو تعزيز الاستيطان وهذا ما تقوم به حكومتي

17:08 GMT 05.02.2023
© AFP 2023 / OREN BEN HAKOON زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو
 زعيم المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© AFP 2023 / OREN BEN HAKOON
تابعنا عبرTelegram
صادق مجلس الوزراء الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، على "إقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة".
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وافق على إنشاء مستوطنة جديدة تحمل اسم "حانون"، في غلاف غزة، مؤكدة أن الحكومة وافقت على البدء بوضع مخططات عملية لإقامة المستوطنة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 20.01.2023
نتنياهو: حكومتي تؤيد بناء الاستيطان ولكن بشرط
20 يناير, 14:05 GMT
وقال نتنياهو: "نحن في لحظة تاريخية، لأننا نواصل تعزيز الاستيطان في غلاف غزة كرد مناسب على الإرهاب".
وأضاف: "لقد قلت في اجتماع الحكومة إن الرد المناسب على الإرهاب هو أولاً وقبل كل شيء مهاجمة الإرهاب بالاستيطان في أرض إسرائيل، وخاصة في المناطق القريبة من قطاع غزة وهذا ما تقوم به حكومتي"، وفقا له.
مؤتمر صحفي مشترك - وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع نظيره الفلسطيني رياض المالكي في موسكو، روسيا 5 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 14.01.2023
فلسطين تطالب محكمة الجنائية الدولية بسرعة الانتهاء من تحقيقاتها ومحاسبة إسرائيل على جرائمها
14 يناير, 12:37 GMT
وكان نتنياهو، أعلن أن حكومته الجديدة تدعم بناء المستوطنات، شريطة أن تتم بشكل قانوني وبتنسيق مسبق بين الجهات والهيئات الحكومية في بلاده، كما تعهد بإضفاء الشرعية على عشرات البؤر الاستيطانية التي بنيت دون تصريح رسمي، قبل نهاية فبراير/ شباط.
وأقامت إسرائيل نحو 140 مستوطنة يقطنها نحو 600 ألف يهودي منذ احتلالها الضفة الغربية والقدس الشرقية في حرب عام 1967.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Военнослужащий расчета реактивной системы залпового огня (РСЗО) Ураган шестой армии Западной группировки войск РФ в Харьковской области - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:30 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала