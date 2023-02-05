https://sputnikarabic.ae/20230205/نتنياهو-يزعم-أنه-توصل-إلى-حل-وسط-مع-بوتين-بشأن-الشرق-الأوسط-1073119662.html

نتنياهو يزعم أنه توصل إلى حل وسط مع بوتين بشأن الشرق الأوسط

نتنياهو يزعم أنه توصل إلى حل وسط مع بوتين بشأن الشرق الأوسط

زعم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه توصل إلى حل وسط مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن مصالح بلديهما في الشرق الأوسط. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T09:32+0000

2023-02-05T09:32+0000

2023-02-05T09:32+0000

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وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "إل سي آي" الفرنسية، إن إيران تريد إنشاء جيش ونشره في سوريا بالقرب من الحدود الإسرائيلية.وأضاف أن "طهران تسعى إلى تدمير الدولة اليهودية وتعريض سكانها للخطر من خلال تطوير أسلحة نووية". وأردف "لقد وجدنا حلا وسطا يخدم مصالح إسرائيل، وبالتالي يرى بوتين أن هذا لا يهدد المصالح الروسية".كما أكد نتنياهو أن إسرائيل لا تريد مواجهة عسكرية مع روسيا، لكنه في الوقت نفسه، اعترف بأن البلدين لديهما "علاقات معقدة".وأوضح أن "هذا يرجع إلى حقيقة أنه على الحدود مع سوريا، تطير الطائرات الإسرائيلية والروسية "على مسافة قريبة جدا من بعضها البعض"، لافتا أن تل أبيب بحاجة إلى حرية العمل في السماء، لكن ذلك قد تؤدي إلى مواجهة مع موسكو.لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي شدد على أنه لا يريد أن تتطور الأحداث إلى ذلك.وخلال المقابلة أيضا، تحدث نتنياهو عن السلام بين إسرائيل والسعودية، مشيرا إلى أنه "سيؤدي إلى نهاية واقعية للصراع الإسرائيلي - الفلسطيني".وعن الأزمة الأوكرانية، أوضح أن "الحكومة الإسرائيلية ستناقش تقديم القبة الحديدية إلى أوكرانيا، لكن لا أستطيع أن أضمن على وجه اليقين أن هذا السيناريو هو ما سيحدث".وأضاف "ندرس هذا الموضوع من منطلق مصلحتنا، ولدينا اعتبارات أخرى، خاصة القرب العملياتي بين سلاح الجو الإسرائيلي وسلاح الجو الروسي في سوريا، ولا نريد مواجهة عسكرية مع روسيا".

https://sputnikarabic.ae/20230116/نتنياهو-إيران-ستبقى-التحدي-الأكبر-لإسرائيل-وسنعمل-على-منع-إيصال-أسلحتها-إلى-سوريا-1072356608.html

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