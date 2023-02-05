https://sputnikarabic.ae/20230205/وزير-الخارجية-الروسي-يصل-إلى-العراق-في-زيارة-رسمية-1073139757.html
وزير الخارجية الروسي يصل إلى العراق في زيارة رسمية
وزير الخارجية الروسي يصل إلى العراق في زيارة رسمية
وصل وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف على رأس وفد رفيع إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسميّة. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T18:30+0000
2023-02-05T18:30+0000
2023-02-05T18:34+0000
العالم العربي
سيرغي لافروف
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065694547_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_87634acbeeb44cd0bf5ebabf578a9fd5.jpg
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجيَّة الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب"، وفق موقع "السومرية" العراقي.وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أعلن أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيصل بغداد مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية لبحث ملفات من بينها الطاقة.وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال الصحاف إن "لافروف سيلتقي خلال الزيارة نظيره العراقي فؤاد حسين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث للحكومة والبرلمان والجمهورية".وأوضح أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيا، اقتصاديا واستثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".ووفقا له، "يضم الوفد إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات".كما أشار إلى أن "الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات".
https://sputnikarabic.ae/20230205/لافروف-يزور-العراق-لبحث-العلاقات-الثنائية-وعدد-من-القضايا-1073122052.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/1c/1065694547_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_7a6b2828ecb5159aa576f924fec87f3b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, سيرغي لافروف, العراق
العالم العربي, سيرغي لافروف, العراق
وزير الخارجية الروسي يصل إلى العراق في زيارة رسمية
18:30 GMT 05.02.2023 (تم التحديث: 18:34 GMT 05.02.2023) تابعنا عبر
وصل وزير الخارجيّة الروسيّ سيرغي لافروف على رأس وفد رفيع إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسميّة.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجيَّة الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب"، وفق موقع
"السومرية" العراقي.
وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحاف، قد أعلن أن وفدا روسيا برئاسة وزير الخارجية سيرغي لافروف سيصل بغداد مساء اليوم الأحد، في زيارة رسمية لبحث ملفات من بينها الطاقة.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قال
الصحاف إن "لافروف سيلتقي خلال الزيارة نظيره العراقي فؤاد حسين، إضافة إلى لقائه الرئاسات الثلاث للحكومة والبرلمان والجمهورية".
وأوضح أن "الوفد سيكون رفيع المستوى دبلوماسيا، اقتصاديا واستثماريا ويضم شركات متعددة نفطية غازية إضافة إلى شركات في مختلف القطاعات".
ووفقا له، "يضم الوفد إعلاميين لأكثر من 25 جهة إعلامية روسية والتي ستكون حاضرة في اللقاءات".
وأضاف أن "الزيارة تأتي في سياق تأكيد انفتاح العراق
على جميع شركائه، وأهمية العلاقات الاستراتيجية مع الجانب الروسي في ظل تعزيز الجذب الاستثماري والاقتصادي لا سيما ما يتعلق بملفات الطاقة".
كما أشار إلى أن "الجانبين سيبحثان جملة من القضايا والملفات تتصل بطبيعة العلاقات الثنائية وأهمية دعمها وتعزيزها في مختلف القطاعات".