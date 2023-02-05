https://sputnikarabic.ae/20230205/وزير-الخارجية-الروسي-يعتزم-زيارة-مالي-لتعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1073147363.html

وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة مالي لتعزيز العلاقات بين البلدين

وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة مالي لتعزيز العلاقات بين البلدين

أعلنت وزارة خارجية جمهورية مالي، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور مالي غدا، لمدة يومين، لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين. 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T20:46+0000

2023-02-05T20:46+0000

2023-02-05T20:46+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

أخبار مالي

العالم

أخبار العالم الآن

سيرغي لافروف

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/02/1073026042_0:116:3233:1934_1920x0_80_0_0_a40c25ee041d1a5ec0d02fc43db6a892.jpg

موسكو- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية في مالي، إنه "سيتوجه وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة إلى مالي، يومي 6 و7 فبراير/ شباط".وأشار البيان إلى أنها الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية روسي إلى مالي، والتي تأتي تماشيا مع الرؤية السياسية للحكومة الانتقالية لتوسيع وتنويع العلاقات الاستراتيجية.ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، رئيس الحكومة الانتقالية، أسيمي غويتا، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف سيقوم بجولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.يذكر أن الوزير الروسي كان قد وصل إلى العراق، اليوم الأحد، قبل أن يبدأ بعدها زيارته إلى مالي ودول أفريقية أخرى.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجيَّة الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب"، وفق موقع "السومرية" العراقي.

https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html

أخبار مالي

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, سيرغي لافروف