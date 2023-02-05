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https://sputnikarabic.ae/20230205/وزير-الخارجية-الروسي-يعتزم-زيارة-مالي-لتعزيز-العلاقات-بين-البلدين-1073147363.html
وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة مالي لتعزيز العلاقات بين البلدين
وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة مالي لتعزيز العلاقات بين البلدين
أعلنت وزارة خارجية جمهورية مالي، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور مالي غدا، لمدة يومين، لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T20:46+0000
2023-02-05T20:46+0000
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سيرغي لافروف
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موسكو- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية في مالي، إنه "سيتوجه وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة إلى مالي، يومي 6 و7 فبراير/ شباط".وأشار البيان إلى أنها الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية روسي إلى مالي، والتي تأتي تماشيا مع الرؤية السياسية للحكومة الانتقالية لتوسيع وتنويع العلاقات الاستراتيجية.ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، رئيس الحكومة الانتقالية، أسيمي غويتا، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف سيقوم بجولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.يذكر أن الوزير الروسي كان قد وصل إلى العراق، اليوم الأحد، قبل أن يبدأ بعدها زيارته إلى مالي ودول أفريقية أخرى.وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجيَّة الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب"، وفق موقع "السومرية" العراقي.
https://sputnikarabic.ae/20230203/لافروف-العلاقة-بين-روسيا-والصين-هي-الأفضل-تاريخيا-بين-البلدين-1073067063.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, سيرغي لافروف
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار مالي, العالم, أخبار العالم الآن, سيرغي لافروف

وزير الخارجية الروسي يعتزم زيارة مالي لتعزيز العلاقات بين البلدين

20:46 GMT 05.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev / الانتقال إلى بنك الصورلقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع "سبوتنيك" حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة
لقاء حصري لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف مع سبوتنيك حول سياسة روسيا الخارجية في ظل الظروف الراهنة - سبوتنيك عربي, 1920, 05.02.2023
© Sputnik . Grigory Sysoev
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أعلنت وزارة خارجية جمهورية مالي، اليوم الأحد، أن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، سيزور مالي غدا، لمدة يومين، لبحث تعزيز العلاقات بين الدولتين.
موسكو- سبوتنيك. وقال بيان صادر عن الخارجية في مالي، إنه "سيتوجه وزير خارجية روسيا، سيرغي لافروف، على رأس وفد رفيع المستوى، في زيارة إلى مالي، يومي 6 و7 فبراير/ شباط".
وأشار البيان إلى أنها الزيارة الأولى من نوعها لوزير خارجية روسي إلى مالي، والتي تأتي تماشيا مع الرؤية السياسية للحكومة الانتقالية لتوسيع وتنويع العلاقات الاستراتيجية.
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وأضاف البيان أن الزيارة "تجسد الإرادة الراسخة لرئيسي دولتي مالي وروسيا لإعطاء دفعة جديدة لعلاقات الصداقة والتعاون الثنائي، مع التركيز على تعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية، ولا سيما مجال الدفاع والأمن وكذلك التعاون الاقتصادي والتجاري والثقافي".
ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الروسي، رئيس الحكومة الانتقالية، أسيمي غويتا، وذلك بعدما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن لافروف سيقوم بجولة في الشرق الأوسط وأفريقيا.
يذكر أن الوزير الروسي كان قد وصل إلى العراق، اليوم الأحد، قبل أن يبدأ بعدها زيارته إلى مالي ودول أفريقية أخرى.
وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان، اليوم الأحد، إن "وزير الخارجيَّة الروسي سيرغي لافروف وصل إلى بغداد في زيارة رسميّة، يلتقي خلالها الرئاسات الثلاث، ويبحث مع نظيره نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية فؤاد حسين سبل الدفع بالعلاقات الثنائية لمديات أرحب"، وفق موقع "السومرية" العراقي.
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