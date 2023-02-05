https://sputnikarabic.ae/20230205/وفاة-الرئيس-الباكستاني-الأسبق-برويز-مشرف-بعد-صراع-مع-المرض-1073116541.html
وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد صراع مع المرض
وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد صراع مع المرض
أفادت وسائل إعلام محلية ودولية، اليوم الأحد، بوفاة الرئيس السابق للبلاد، برويز مشرف، بعد معاناة طويلة مع المرض بمستشفى خاص في دبي. 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T07:09+0000
2023-02-05T07:09+0000
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وذكرت صحيفة "ديلي باكستان" أن أسرة الرئيس السابق، أكدت وفاته صباح اليوم في المستشفى.وفي السياق، قالت شبكة "سي إن إن" إن الجيش الباكستاني أصدر بيانا، أعرب فيه عن تعازيه في "وفاة الجنرال برويز مشرف".ووُلد مشرف في مدينة نيودلهي في 11 أغسطس/آب عام 1943، وانتقلت عائلته إلى مدينة كراتشي الباكستانية عام 1947، حيث حصل الرئيس السابق على شهادته الثانوية.ثم انتقل للدراسة في لاهور، وانضم بعدها إلى الجيش الباكستاني عام 1964، الذي تولى قيادته عام 1998.وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.
https://sputnikarabic.ae/20220611/الرئيس-الباكستاني-السابق-برويز-مشرف-في-حالة-صحية-حرجة-داخل-مستشفى-بدبي-1063460405.html
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باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
باكستان, العالم, أخبار العالم الآن, دبي, أخبار الإمارات العربية المتحدة
وفاة الرئيس الباكستاني الأسبق برويز مشرف بعد صراع مع المرض
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أفادت وسائل إعلام محلية ودولية، اليوم الأحد، بوفاة الرئيس السابق للبلاد، برويز مشرف، بعد معاناة طويلة مع المرض بمستشفى خاص في دبي.
وذكرت
صحيفة "ديلي باكستان" أن أسرة الرئيس السابق، أكدت وفاته صباح اليوم في المستشفى.
وفي السياق، قالت
شبكة "سي إن إن" إن الجيش الباكستاني أصدر بيانا،
أعرب فيه عن تعازيه في "وفاة الجنرال برويز مشرف".
ووُلد مشرف في مدينة نيودلهي في 11 أغسطس/آب عام 1943، وانتقلت عائلته إلى مدينة كراتشي الباكستانية عام 1947، حيث حصل الرئيس السابق على شهادته الثانوية.
ثم انتقل للدراسة في لاهور، وانضم بعدها إلى الجيش الباكستاني
عام 1964، الذي تولى قيادته عام 1998.
وقاد مشرف بلاده بين العامين 1999 و2008 عندما استقال وخرج من البلاد بأعقاب اتهامه بخرق الدستور في عام 2007، وعاد في عام 2013 بنية الانخراط بالانتخابات الوطنية، ولكنه وجد نفسه يواجه عقبات قانونية.