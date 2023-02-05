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20 عاما على غزو أمريكا للعراق... تسلسل زمني وبيان حجم الخسائر
20 عاما على غزو أمريكا للعراق... تسلسل زمني وبيان حجم الخسائر
غيّر الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 المشهد تغييرا جذريا في أحد أهم الدول في المنطقة، فبعد سقوط نظام صدام حسين وما تبع ذلك من أحداث، دخل العراق في دوامة من... 05.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-05T15:01+0000
2023-02-05T15:01+0000
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ألقى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بظلاله الثقيلة على كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، وبمناسبة حلول ذكرى بداية الغزو، نستعرض فيما يلي أبرز جوانب خسائر الجانبين الأمريكي وقوات التحالف من جهة وخسائر العراق من جهة أخرى.
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انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика
انفوجرافيك, العراق, أخبار العراق اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, инфографика

20 عاما على غزو أمريكا للعراق... تسلسل زمني وبيان حجم الخسائر

15:01 GMT 05.02.2023
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غيّر الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 المشهد تغييرا جذريا في أحد أهم الدول في المنطقة، فبعد سقوط نظام صدام حسين وما تبع ذلك من أحداث، دخل العراق في دوامة من الأحداث لم تنته آثارها إلى الآن، وفي ذكرى بداية الغزو الأمريكي للعراق، نستعرض التسلسل الزمني لأحداثه.
20 عاما على غزو أمريكا للعراق - سبوتنيك عربي
ألقى الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 بظلاله الثقيلة على كافة الأصعدة السياسية الاقتصادية والاجتماعية، وبمناسبة حلول ذكرى بداية الغزو، نستعرض فيما يلي أبرز جوانب خسائر الجانبين الأمريكي وقوات التحالف من جهة وخسائر العراق من جهة أخرى.
20 عاما على غزو أمريكا للعراق - سبوتنيك عربي
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