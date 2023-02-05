https://sputnikarabic.ae/20230205/5-طرق-صحية-لاكتساب-الوزن-1073133410.html

5 طرق صحية لاكتساب الوزن

5 طرق صحية لاكتساب الوزن

بالنسبة لبعض الأشخاص، قد يكون اكتساب الوزن أمرا صعبا تماما مثل فقدان الوزن بالنسبة لآخرين. قد ترغب في زيادة الوزن لعدة أسباب، مثل اكتساب العضلات أو لأنك تعاني... 05.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-05T16:05+0000

2023-02-05T16:05+0000

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وفيما يتعين على أولئك الساعين لفقدان الوزن تقليل السعرات الحرارية وممارسة الرياضة كل يوم؛ فإن زيادة الوزن تتطلب تناول فائض في السعرات وعدم ممارسة الرياضة أكثر من أربعة أيام في الأسبوع.لذلك، إذا كنت تواجه مشكلة في زيادة الوزن، فإليك خمس تقنيات صحية رصدها موقع "only my health" المتخصص في الشؤون الصحية والغذائية:1. تناول قدرا مناسبا من الدهونلا توجد طريقة أفضل لزيادة السعرات الحرارية من تناول الأطعمة الغنية بالدهون. إن تناول الدهون لن يجعلك سمينا، بل سيساعدك على زيادة السعرات الحرارية اليومية.كيف تؤثر الدهون على تناول السعرات الحرارية؟يحتوي البروتين على أربعة سعرات حرارية لكل غرام، بينما تحتوي الدهون على تسعة سعرات حرارية، وهو ضعف ما يحتويه البروتين. جميع منتجات الألبان والمكسرات والبيض والأسماك والدجاج غنية بالدهون.2. تناول الطعام كل ساعتينإذا كنت تعاني من نقص الوزن أو غير قادر على زيادة الوزن فإن لديك عملية التمثيل الغذائي سريعة وجسمك يهضم كل ما تأكله بسرعة.لزيادة الوزن، يجب على الشخص أن يأكل من ست إلى ثماني وجبات في اليوم، مع فاصل ساعتين بينهما. ويجب أن تصمم الوجبات بطريقة تجعلك تشعر بالحاجة إلى الأكل مرة أخرى بعد ساعتين.3. حافظ على التمارين الرياضيةيوصى بالنشاط البدني للأشخاص من جميع الأعمار. يمكن أن تساعدك التمارين على زيادة الوزن أو إنقاصه، اعتمادا على أهدافك.في حين يوصى بتمرين المعدة الفارغة لفقدان الوزن، فإن تناول وجبة قبل التمرين ضروري لاكتساب الوزن. علاوة على ذلك، عندما يمارس الشخص التمارين، فإنه يصبح أكثر جوعا، مما يسمح له باستهلاك المزيد من الطعام وزيادة عدد السعرات الحرارية.الشيء الوحيد الذي يجب تذكره هو أن جلسة التمرين يجب ألا تستغرق أكثر من 45 دقيقة ويجب ألا تمارس التمرين أكثر من أربع مرات في الأسبوع.4. قم بتضمين مجموعة متنوعة من الأطعمةتزويد جسمك بأنواع مختلفة من العناصر الغذائية والمعادن أمر ضروري لزيادة الوزن. قد يحتاج جسم الإنسان إلى أحد العناصر الغذائية للمساعدة في امتصاص عناصر أخرى.نتيجة لذلك، يُنصح بتناول نظام غذائي متوازن. يمكن أن يساعدك تضمين الكثير من الفواكه والخضروات واللحوم والمكسرات وما إلى ذلك في نظامك الغذائي على زيادة الوزن بشكل أسرع من النظام الغذائي الغني بالدهون والبروتينات.5. اشرب كمية كافية من الماءالماء ضروري للحفاظ على صحة الجسم والعقل. من الضروري الحفاظ على رطوبة جسمك، خاصة خلال فصل الشتاء. شرب الماء يبقيك نشيطا ويساعد جسمك على امتصاص جميع العناصر الغذائية من طعامك.

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الصحة, منوعات, علوم, إنقاص الوزن, الماء