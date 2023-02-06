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https://sputnikarabic.ae/20230206/أردوغان-جميع-الأجهزة-ذات-الصلة-في-حالة-تأهب-بسبب-الزلزال-1073150764.html
أردوغان: جميع وحداتنا ومؤسساتنا في حالة تأهب بعد الزلزال
أردوغان: جميع وحداتنا ومؤسساتنا في حالة تأهب بعد الزلزال
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن جميع الأجهزة ذات الصلة في حالة تأهب بسبب زلزال ولاية قهرمان مرعش بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T03:22+0000
2023-02-06T03:41+0000
رجب طيب أردوغان
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وزير الداخلية التركي
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وأضاف أردوغان في تغريدات على موقع تويتر، نقوم بتنسيق الأعمال التي بدأت بعد الزلزال، نتمنى أن نجتاز هذه الكارثة معًا في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من الضرر ونواصل عملنا.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها سوريا ولبنان ومصر والعراق. كما تسبب في دمار مباني في عدة مدن سورية.وقال وزير الداخلية التركي إنه حتى الآن وقعت 6 هزات تجاوزت شدتها 6 درجات، أكبرها 6.6 درجات، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.وأكد مسؤول أمني تركي أن 17 مبنى انهار في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وفقا لوسائل إعلام محلية.وقال والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، إن 5 أشخاص قتلوا وانهار 35 مبنى جراء الزلزال، وفقا لوكالة الأناضول.
https://sputnikarabic.ae/20230206/زلزال-مدمر-بقوة-77-درجة-يضرب-تركيا-1073150079.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, وزير الداخلية التركي
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, العالم, الأخبار, وزير الداخلية التركي

أردوغان: جميع وحداتنا ومؤسساتنا في حالة تأهب بعد الزلزال

03:22 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 03:41 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Sergei Bobylev  / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة. - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Sergei Bobylev
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن جميع الأجهزة ذات الصلة في حالة تأهب بسبب زلزال ولاية قهرمان مرعش بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ.
وأضاف أردوغان في تغريدات على موقع تويتر، نقوم بتنسيق الأعمال التي بدأت بعد الزلزال، نتمنى أن نجتاز هذه الكارثة معًا في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من الضرر ونواصل عملنا.
وأشار إلى أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال. متمنيا تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها سوريا ولبنان ومصر والعراق. كما تسبب في دمار مباني في عدة مدن سورية.
وقال وزير الداخلية التركي إنه حتى الآن وقعت 6 هزات تجاوزت شدتها 6 درجات، أكبرها 6.6 درجات، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وأكد مسؤول أمني تركي أن 17 مبنى انهار في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وفقا لوسائل إعلام محلية.
صورة أرشيفية.. البحث عن ضحايا الزلزال في إزمير، تركيا 1 نوفمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب تركيا شعر به سكان لبنان وسوريا والعراق ومصر
01:38 GMT
وقال والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، إن 5 أشخاص قتلوا وانهار 35 مبنى جراء الزلزال، وفقا لوكالة الأناضول.
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