أردوغان: جميع وحداتنا ومؤسساتنا في حالة تأهب بعد الزلزال
03:22 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 03:41 GMT 06.02.2023)
© Sputnik . Sergei Bobylev / الانتقال إلى بنك الصور16 سبتمبر 2022. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في اجتماع في شكل موسع لرؤساء الدول المشاركة في منظمة شنغهاي للتعاون (SCO) ، ورؤساء الدول المراقبة في منظمة شنغهاي للتعاون ، ورؤساء الدول المدعوة ورؤساء المنظمات الدولية المدعوة.
© Sputnik . Sergei Bobylev/
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إن جميع الأجهزة ذات الصلة في حالة تأهب بسبب زلزال ولاية قهرمان مرعش بالتنسيق مع إدارة الكوارث والطوارئ.
وأضاف أردوغان في تغريدات على موقع تويتر، نقوم بتنسيق الأعمال التي بدأت بعد الزلزال، نتمنى أن نجتاز هذه الكارثة معًا في أسرع وقت ممكن وبأقل قدر من الضرر ونواصل عملنا.
وأشار إلى أنه تم إرسال فرق البحث والإنقاذ على الفور إلى المناطق المتضررة من الزلزال. متمنيا تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم الاثنين، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها سوريا ولبنان ومصر والعراق. كما تسبب في دمار مباني في عدة مدن سورية.
Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve ülkemizin pek çok yerinde hissedilen depremden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. İlgili tüm birimlerimiz AFAD koordinasyonunda teyakkuz halindedir.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 6, 2023
وقال وزير الداخلية التركي إنه حتى الآن وقعت 6 هزات تجاوزت شدتها 6 درجات، أكبرها 6.6 درجات، وفقا لوكالة الأناضول للأنباء.
وأكد مسؤول أمني تركي أن 17 مبنى انهار في إقليم ديار بكر بجنوب شرق البلاد بعد الزلزال ووجود أشخاص تحت الأنقاض، وفقا لوسائل إعلام محلية.
وقال والي مدينة عثمانية جنوبي تركيا، إن 5 أشخاص قتلوا وانهار 35 مبنى جراء الزلزال، وفقا لوكالة الأناضول.