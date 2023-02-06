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إخراج كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور من تحت أنقاض الزلزال في تركيا
إخراج كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور من تحت أنقاض الزلزال في تركيا
أفادت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، لاعب فريق هاتاي سبور التركي، الذي كان عالقا تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T20:51+0000
2023-02-06T20:54+0000
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وذكرت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ التي تواصل جهودها لإخراج ناجين من تحت أنقاض مبنى منهار تمكنت من إخراج أتسو ونقله إلى المستشفى.وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في البلاد لمدة 6 أيام.
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رياضة, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رياضة, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

إخراج كريستيان أتسو لاعب هاتاي سبور من تحت أنقاض الزلزال في تركيا

20:51 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 20:54 GMT 06.02.2023)
© AFP 2023 / JUSTIN TALLISنجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور التركي
نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو لاعب فريق هاتاي سبور التركي - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / JUSTIN TALLIS
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أفادت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ تمكنت من إخراج نجم كرة القدم الغاني كريستيان أتسو، لاعب فريق هاتاي سبور التركي، الذي كان عالقا تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا فجر اليوم.
وذكرت وسائل إعلام أن فرق الإنقاذ التي تواصل جهودها لإخراج ناجين من تحت أنقاض مبنى منهار تمكنت من إخراج أتسو ونقله إلى المستشفى.
وضرب زلزال مدمر قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر كل من جنوب تركيا وشمال سوريا، فجر اليوم الاثنين، وأعقبه هزات ارتدادية شعر بها السكان دول مجاورة بينها مصر ولبنان والعراق.
وسارعت العديد من الدول لإرسال مساعدات إغاثية للدولتين، حيث لا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال، بينما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الحداد الوطني في البلاد لمدة 6 أيام.
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