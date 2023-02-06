https://sputnikarabic.ae/20230206/إعلام--الدبابات-الألمانية-الموعودة-لأوكرانيا-بحاجة-إلى-ذخيرة-نادرة-1073152484.html

إعلام: الدبابات الألمانية الموعودة لأوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة نادرة

إعلام: الدبابات الألمانية الموعودة لأوكرانيا بحاجة إلى ذخيرة نادرة

قررت ألمانيا إرسال دبابات قديمة إلى أوكرانيا من الستينيات، والتي تتطلب ذخيرة نادرة، حسب الخبراء العسكريين الأمريكيين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T05:26+0000

2023-02-06T05:26+0000

2023-02-06T05:26+0000

رصد عسكري

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في أوائل فبراير/شباط، أعلنت الحكومة الألمانية عن حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا، بما في ذلك 88 دبابة ليوبارد 1، بقيمة 100 مليون يورو. سيتم أخذ الآلات من المخزون الاحتياطي.ووفقا لمحللين أمريكيين، فإن الدبابات الموعودة للجانب الأوكراني أسلحة بالية، حسبما ذكرت مجلة ووتش ميلاتري.دخلت ليوبارد1 الخدمة لأول مرة في عام 1965 ولم تشهد مواجهة دبابات كبيرة في سنوات خدمتها. علاوة على ذلك، كانت هذه الآلات، حتى وقت الإنتاج ، تعتبر بعيدة كل البعد عن المعدات المتطورة، لا سيما بالمقارنة مع تي-64 السوفيتية، وفقا لبوليت روس.أثبت جهاز استقبال ليوبارد2 أيضًا أنها دبابة تسبب الكثير من المتاعب وعرضة للضربات. قاتلت المركبة القتالية في الشرق الأوسط، ولم تظهر بأفضل طريقة، بعد أن تكبدت خسائر فادحة.لاحظ مؤلفو المجلة أنه نظرًا لضعف دبابات ليوبارد2 الألمانية الحديثة، هناك العديد من الأسئلة حول احتمال استخدام دبابات ليوبارد1 التي عفا عليها الزمن في أوكرانيا. تتطلب الأخيرة أيضًا ذخيرة محددة إلى حد ما.صرح الخبراء: "على عكس ليوبارد1، تستخدم تي-62 مدفعا أملسًا، مما يجعله متوافقًا مع الأنواع الحديثة من الذخيرة".

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