https://sputnikarabic.ae/20230206/إيحاءات-بينيتكيفية-العودة-إلى-السياسة-على-موجة-الصخب-1073180061.html
"إيحاءات بينيت"...كيفية العودة إلى السياسة على موجة الصخب
"إيحاءات بينيت"...كيفية العودة إلى السياسة على موجة الصخب
نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، مقابلة مطولة بالفيديو، استمرت لـ5 ساعات تحدث خلالها عن قيادته للبلد ولماذا ترك العمل السياسي. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T13:45+0000
2023-02-06T13:45+0000
2023-02-06T13:45+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إسرائيل
روسيا
أخبار أوكرانيا
العالم
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ولاقت ساعة واحدة من "البودكاست" صدى واسعًا، والتي تحدث من خلالها عن اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكشف عن محاولات للعمل كوسيط بين موسكو وكييف والدول الغربية في فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الماضي، وكانت المقابلة التي استمرت 5 ساعات هي أول ظهور إعلامي منذ تقاعد بينيت من السياسة.وقال بينيت إنه أمل في التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا في مارس، عندما سافر إلى موسكو في زيارة غير معلنة. وزعم أنه تمكن من التوصل إلى بعض التنازلات من الجانبين الروسي والأوكراني، ولكن بإصرار من الغرب، كان لا بد من قطع المفاوضات ثم تقليصها تماما.ووفقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، هناك 16 أو 17 نسخة من مسودات بنود الهدنة التي يجري إعدادها في إسرائيل. ومع ذلك، لم يتم تسريب أي منهم بطريقة أو بأخرى.علاوة على ذلك، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مطولا وبشدة عن العلاقات الشخصية الممتازة مع الرئيس الروسي، والمحادثات المباشرة في سوتشي قبل شهرين من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وعدد من المواضيع.جميل أن أعوديطرح سؤال منطقي: لماذا تم ذلك؟الإجابة توحي بنفسها: "في أعقاب السياسة الداخلية الكارثية لحكومته، وبعد ترك السياسة تمامًا، كان على بينيت أن يعلن نفسه مرة أخرى. والقصة التي تحتوي على تفاصيل مثيرة للفضول حول مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة والاتصالات الشخصية مع بوتين هي وسيلة لإعلان الذات مرة أخرى بشكل جميل في مجال المعلومات الإسرائيلي. بعد كل شيء، بعد ذلك سيكون من الممكن العودة إلى السياسة".اتضح أن "البطاقة الروسية" لبينيت في المقابلة، ما هي إلا إحدى الطرق لإزعاج خصم سياسي محتمل، مما يدل على أن مكانة صانع السلام كانت مشغولة من قبله، علاوة على ذلك، يعتقد بينيت نفسه أنه فعل ذلك بنجاح كبير.رد فعل روسيابالطبع، في أعقاب صدى ما كشف عنه نفتالي بينيت، لم يقف الكرملين بعيدا عن التعليقات، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أجرى بوتين وبينيت حوارًا مكثفًا للغاية. كانوا يتحدثون في كثير من الأحيان، وكان هناك اتصالات شخصية ومحادثات هاتفية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، كان موضوع أوكرانيا، وموضوع العملية العسكرية الخاصة، على جدول الأعمال. في الواقع، لقد أمضوا ساعات في مناقشة هذا الموضوع. لكنك تعلم أننا لا نؤيد الكشف عن تفاصيل المحادثات بين رؤساء الدول. لا نريد أن نفعل هذا الآن. لذلك، لن أدحض أو أؤكد ما قاله السيد بينيت".بدورها رأت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن حقيقة أخرى لدور الغرب المزعزع للاستقرار في الصراع، قائلةً: "اعتراف آخر. هو نفسه قال إن كل أفعاله تم تنسيقها بأدق التفاصيل مع الولايات المتحدة، ومع ألمانيا وفرنسا. وهم الذين قاموا بقطع المفاوضات".مساومةومع ذلك، لا يمكن استبعاد أن تصريحات نفتالي بينيت الرنانة هي ببساطة موضوع مساومة، بما في ذلك للشركاء الغربيين. بعد كل شيء، ستصبح إسرائيل الآن موضع اهتمام الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام الغربية، فبحسب بينيت، لديهم 16 أو 17 نسخة لشروط هدنة محتملة.ومع ذلك، لا تزال الدوافع وراء اكتشافات بينيت المفاجئة غامضة، ولقد سارعت وسائل الإعلام الأوكرانية بالفعل إلى وصف كل هذه التصريحات بأنها كاذبة.ومع ذلك، بالنسبة للعودة إلى السياسة، لم تكن هذه الخطوة هي الأكثر نبلاً من وجهة نظر الآداب الدبلوماسية، فليس من المعتاد هنا الكشف عن تفاصيل المفاوضات أو المحادثات الشخصية بين السياسيين من أعلى الدائرة.
https://sputnikarabic.ae/20230205/بينيت-الغرب-أفسد-مساعي-إسرائيلية-للتوسط-بين-موسكو-وكييف-1073118826.html
https://sputnikarabic.ae/20221106/رئيس-الوزراء-الإسرائيلي-البديل-نفتالي-بينيت-يقدم-استقالته-1069882230.html
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إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
إسرائيل, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
"إيحاءات بينيت"...كيفية العودة إلى السياسة على موجة الصخب
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نشر رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، يوم الأحد، مقابلة مطولة بالفيديو، استمرت لـ5 ساعات تحدث خلالها عن قيادته للبلد ولماذا ترك العمل السياسي.
ولاقت ساعة واحدة من "البودكاست" صدى واسعًا، والتي تحدث من خلالها عن اتصالاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وكشف عن محاولات للعمل كوسيط بين موسكو وكييف والدول الغربية في فبراير/شباط ومارس/آذار من العام الماضي، وكانت المقابلة التي استمرت 5 ساعات هي أول ظهور إعلامي منذ تقاعد بينيت من السياسة.
وقال بينيت إنه أمل في التوصل إلى هدنة بين روسيا وأوكرانيا في مارس، عندما سافر إلى موسكو في زيارة غير معلنة. وزعم أنه تمكن من التوصل إلى بعض التنازلات من الجانبين الروسي والأوكراني، ولكن بإصرار من الغرب، كان لا بد من قطع المفاوضات ثم تقليصها تماما.
كما أشار إلى أن بوتين أكد له شخصيًا أنه لن يقتل زيلينسكي، بعد ذلك، تمكن الرئيس الأوكراني أخيرا من الخروج من الملجأ وأعلن أنه "لا يخاف".
ووفقا لرئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، هناك 16 أو 17 نسخة من مسودات بنود الهدنة التي يجري إعدادها في إسرائيل. ومع ذلك، لم يتم تسريب أي منهم بطريقة أو بأخرى.
علاوة على ذلك، تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق مطولا وبشدة عن العلاقات الشخصية الممتازة مع الرئيس الروسي، والمحادثات المباشرة في سوتشي قبل شهرين من بدء العملية العسكرية الروسية الخاصة، وعدد من المواضيع.
يطرح سؤال منطقي: لماذا تم ذلك؟
الإجابة توحي بنفسها: "في أعقاب السياسة الداخلية الكارثية لحكومته، وبعد ترك السياسة تمامًا، كان على بينيت أن يعلن نفسه مرة أخرى. والقصة التي تحتوي على تفاصيل مثيرة للفضول حول مسار العملية العسكرية الروسية الخاصة والاتصالات الشخصية مع بوتين هي وسيلة لإعلان الذات مرة أخرى بشكل جميل في مجال المعلومات الإسرائيلي. بعد كل شيء، بعد ذلك سيكون من الممكن العودة إلى السياسة".
علاوة على ذلك، ليست هذه هي المرة الأولى التي يستخدم فيها السياسيون الإسرائيليون ورقة "الصداقة مع بوتين" والرغبة في أن يكونوا وسيطًا بين موسكو وكييف، بهذه التصريحات فاز بنيامين نتنياهو في الانتخابات الأخيرة للكنيست.
اتضح أن "البطاقة الروسية" لبينيت في المقابلة، ما هي إلا إحدى الطرق لإزعاج خصم سياسي محتمل، مما يدل على أن مكانة صانع السلام كانت مشغولة من قبله، علاوة على ذلك، يعتقد بينيت نفسه أنه فعل ذلك بنجاح كبير.
بالطبع، في أعقاب صدى ما كشف عنه نفتالي بينيت، لم يقف الكرملين بعيدا عن التعليقات، وقال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف: "أجرى بوتين وبينيت حوارًا مكثفًا للغاية. كانوا يتحدثون في كثير من الأحيان، وكان هناك اتصالات شخصية ومحادثات هاتفية، بالإضافة إلى العلاقات الثنائية، كان موضوع أوكرانيا، وموضوع العملية العسكرية الخاصة، على جدول الأعمال. في الواقع، لقد أمضوا ساعات في مناقشة هذا الموضوع. لكنك تعلم أننا لا نؤيد الكشف عن تفاصيل المحادثات بين رؤساء الدول. لا نريد أن نفعل هذا الآن. لذلك، لن أدحض أو أؤكد ما قاله السيد بينيت".
بدورها رأت المتحدثة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي عن حقيقة أخرى لدور الغرب المزعزع للاستقرار في الصراع، قائلةً: "اعتراف آخر. هو نفسه قال إن كل أفعاله تم تنسيقها بأدق التفاصيل
مع الولايات المتحدة، ومع ألمانيا وفرنسا. وهم الذين قاموا بقطع المفاوضات".
ومع ذلك، لا يمكن استبعاد أن تصريحات نفتالي بينيت الرنانة هي ببساطة موضوع مساومة، بما في ذلك للشركاء الغربيين. بعد كل شيء، ستصبح إسرائيل الآن موضع اهتمام الجميع، بما في ذلك وسائل الإعلام الغربية، فبحسب بينيت، لديهم 16 أو 17 نسخة لشروط هدنة محتملة.
وأشار عالم السياسة ألكسندر دودتشاك في مقابلة مع "سبوتنيك"، قائلا: "يبدو أن بينيت يقوم بإعداد عملية ما قبل البيع لمشاريع الاتفاقيات بين روسيا وأوكرانيا: أيها المواطنون، يتم الإعلان عن القرعة الأولى، المسودة الأولى، من سيعطي المزيد؟، مضيفًا أنه لا توجد طريقة أخرى لشرح هذا الإعلان غير المبرر.
ومع ذلك، لا تزال الدوافع وراء اكتشافات بينيت المفاجئة غامضة، ولقد سارعت وسائل الإعلام الأوكرانية بالفعل إلى وصف كل هذه التصريحات بأنها كاذبة.
ومع ذلك، بالنسبة للعودة إلى السياسة، لم تكن هذه الخطوة هي الأكثر نبلاً من وجهة نظر الآداب الدبلوماسية، فليس من المعتاد هنا الكشف عن تفاصيل المفاوضات أو المحادثات الشخصية بين السياسيين من أعلى الدائرة.