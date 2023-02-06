https://sputnikarabic.ae/20230206/إيران-يجري-التخطيط-لزيارة-رئيسي-إلى-الصين-1073166815.html

إيران: يجري التخطيط لزيارة رئيسي إلى الصين

إيران: يجري التخطيط لزيارة رئيسي إلى الصين

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، اليوم الإثنين، أن هناك إجراءات جارية من أجل إجراء الرئيس الإيراني زيارة إلى الصين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

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طهران- سبوتنيك. وقال كنعاني، خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي: "يجري التخطيط لزيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى الصين"، مضيفًا أن "هذه الزيارة يتم تنظيمها وفقا لاتفاق البلدين وستتم في الوقت المناسب".وشهدت العلاقات الصينية الإيرانية مؤخرًا توترا إثر ما وصفته إيران بالمواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى السعودية ولقائه بعدد من قادة الدول العربية، وتسببت في استياء طهران.وقال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إن: "بعض المواقف التي أثيرت خلال زيارة الرئيس الصيني الأخيرة للمنطقة تسببت في استياء وتذمر الشعب والحكومة في إيران".واستدعت إيران السفير الصيني لدى طهران، إلى مقر وزارة الخارجية، للتعبير عن الاستياء الشديد من بيان القمة الخليجية الصينية، الذي تضمن وضع جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، ومفاوضات الاتفاق النووي.وأضاف أن مساعد وزير الخارجية الإيراني عبر في لقاء مع السفير الصيني عن استياء طهران الشديد من إدراج موضوع الجزر الثلاث ومفاوضات الاتفاق النووي في البيان الخليجي الصيني.ودعا كنعاني مجلس التعاون الخليجي إلى إعادة النظر في نهجه تجاه القضايا الإقليمية، نافيا ما ورد في بيان مجلس التعاون الخليجي بشأن القضايا المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.من جانبه، قال السفير الصيني لدى طهران، وفق البيان إن بلاده تحترم السلامة الإقليمية لإيران، مشيرا إلى أن زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ، إلى الرياض كانت تهدف إلى المساعدة في إحلال السلام والاستقرار في المنطقة.وأصدرت دول الخليج العربية والصين آنذاك بيانا مشتركا في ختام القمة الخليجية الصينية المنعقدة في الرياض، تضمن دعم مبادرة ومساعي دولة الإمارات للتوصل إلى حل تفاوضي وسلمي لقضية الجزر الثلاث التي تعتبرها إيران جزءا من أراضيها، فضلا عن دعوة إيران إلى الانخراط بشكل جدي في المفاوضات للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني.

https://sputnikarabic.ae/20230202/متحدث-الخارجية-العراقية-الحوار-بين-السعودية-وإيران-شأن-ثنائي-وندعم-مسارات-الحوار-في-المنطقة-1073027166.html

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