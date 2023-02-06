https://sputnikarabic.ae/20230206/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-111-قتيلا-ونحو-520-مصابا-1073152994.html

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 111 قتيلا ونحو 520 مصابا

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 111 قتيلا ونحو 520 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأثرت هزاته الارتدادية على سوريا وعدة دول عربية إلى ما يقارب 111 قتيلا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي

2023-02-06T05:34+0000

2023-02-06T05:34+0000

2023-02-06T05:38+0000

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وقال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.في وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.وفي تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 76 شخصا، وإصابة أكثر من 440 آخرين في أحدث إحصاء حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.

https://sputnikarabic.ae/20230206/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-إلى-76-قتيلا-ونحو-440-مصابا-1073152288.html

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