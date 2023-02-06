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https://sputnikarabic.ae/20230206/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-الزلزال-في-سوريا-إلى-111-قتيلا-ونحو-520-مصابا-1073152994.html
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 111 قتيلا ونحو 520 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 111 قتيلا ونحو 520 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأثرت هزاته الارتدادية على سوريا وعدة دول عربية إلى ما يقارب 111 قتيلا. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T05:34+0000
2023-02-06T05:38+0000
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وقال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.في وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.وفي تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 76 شخصا، وإصابة أكثر من 440 آخرين في أحدث إحصاء حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
https://sputnikarabic.ae/20230206/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-إلى-76-قتيلا-ونحو-440-مصابا-1073152288.html
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أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, غازي عنتاب, رجب طيب أردوغان, العالم العربي
أخبار سوريا اليوم, أخبار تركيا اليوم, غازي عنتاب, رجب طيب أردوغان, العالم العربي

ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في سوريا إلى 111 قتيلا ونحو 520 مصابا

05:34 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 05:38 GMT 06.02.2023)
© AFP 2023 / AAREF WATADضحايا زلزال تركيا المدمر في ريف إدلب في سوريا، الاثنين، 6 فبراير 2023
ضحايا زلزال تركيا المدمر في ريف إدلب في سوريا، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / AAREF WATAD
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ارتفعت حصيلة ضحايا سوريا جراء الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وأثرت هزاته الارتدادية على سوريا وعدة دول عربية إلى ما يقارب 111 قتيلا.
وقال مسؤول كبير في وزراة الصحة السورية لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الإثنين، إن ما لا يقل عن 111 شخصًا لقوا مصرعهم في سوريا، بينما أصيب 516 آخرين.
في وقت سابق اليوم، نقلت وكالة الأنباء السورية عن معاون وزير الصحة السوري، الدكتور أحمد ضميرية، قوله إن 42 شخصا لقوا مصرعهم، فيما أصيب 200 آخرون في حلب وحماة واللاذقية جراء الزلزال في حصيلة غير نهائية.
وفي تركيا ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المدمر إلى 76 شخصا، وإصابة أكثر من 440 آخرين في أحدث إحصاء حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا
04:59 GMT
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا، وتسبب في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما قتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
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