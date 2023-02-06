عربي
https://sputnikarabic.ae/20230206/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-إلى-76-قتيلا-ونحو-440-مصابا-1073152288.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 76 شخصا، صباح اليوم الإثنين، وإصابة أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T04:59+0000
2023-02-06T05:01+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
غازي عنتاب
أخبار سوريا اليوم
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073152132_51:0:2300:1265_1920x0_80_0_0_9c98014fe87da0024748f5a24fe3f493.jpg
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مشهد-مرعب-لانهيار-مبنى-شاهق-في-مدينة-ديار-بكر-التركية-فيديو-1073151871.html
غازي عنتاب
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/02/06/1073152132_357:0:2044:1265_1920x0_80_0_0_b56e9bbf458f9fd43f578fa56d83479c.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غازي عنتاب, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غازي عنتاب, أخبار سوريا اليوم

ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا

04:59 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 06.02.2023)
© AFP 2023 / MAHMUT BOZARSLANارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا، الاثنين، 6 فبراير 2023
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© AFP 2023 / MAHMUT BOZARSLAN
تابعنا عبرTelegram
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 76 شخصا، صباح اليوم الإثنين، وإصابة أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
زلزال تركيا المدمر، الاثنين، 6 فبراير 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
مشهد مرعب لانهيار مبنى شاهق في مدينة ديار بكر التركية.. فيديو
04:44 GMT
وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة05:33 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала