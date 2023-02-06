https://sputnikarabic.ae/20230206/ارتفاع-حصيلة-ضحايا-زلزال-تركيا-إلى-76-قتيلا-ونحو-440-مصابا-1073152288.html
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 76 شخصا، صباح اليوم الإثنين، وإصابة أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T04:59+0000
2023-02-06T04:59+0000
2023-02-06T05:01+0000
العالم
أخبار تركيا اليوم
رجب طيب أردوغان
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وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.
https://sputnikarabic.ae/20230206/مشهد-مرعب-لانهيار-مبنى-شاهق-في-مدينة-ديار-بكر-التركية-فيديو-1073151871.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
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MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غازي عنتاب, أخبار سوريا اليوم
العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, غازي عنتاب, أخبار سوريا اليوم
ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال تركيا إلى 76 قتيلا ونحو 440 مصابا
04:59 GMT 06.02.2023 (تم التحديث: 05:01 GMT 06.02.2023) تابعنا عبر
ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال تركيا المدمر إلى 76 شخصا، صباح اليوم الإثنين، وإصابة أكثر من 440 آخرين حتى الآن، وفقا لإدارة الكوارث والطوارئ التركية.
وضرب زلزال مدمر، في ساعة مبكرة اليوم، بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر
، تركيا بالقرب من مدينة غازي عنتاب.
وتسبب الزلزال المدمر في هزات ارتدادية في عدة دول عربية أبرزها لبنان ومصر والعراق وسوريا
. كما تسبب في مقتل العشرات في تركيا وسوريا ودمر مئات المباني في المدن التركية والسورية المختلفة.
وفي ذات الصدد، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، إن جميع الأجهزة والمؤسسات في حالة تأهب بسبب الزلزال. وتمنى تجاوز الكارثة بأقل قدر ممكن من الخسائر.
وكشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن 32 هزة ارتدادية حدثت حتى الآن عقب الزلزال أكبرها 6.6 درجة على مقياس ريختر.