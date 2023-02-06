عربي
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230206/اكتشاف-كوكب-قريب-من-حجم-الأرض-وخطط-للبحث-فيه-عن-حياة-1073184778.html
اكتشاف كوكب قريب من حجم الأرض... وخطط للبحث فيه عن حياة
اكتشاف كوكب قريب من حجم الأرض... وخطط للبحث فيه عن حياة
اكتشف فريق من علماء الفلك مؤخرا، كوكبا صخريا مثيرا للاهتمام للغاية، يدور في المنطقة الصالحة للسكن لنجم قريب. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T15:19+0000
2023-02-06T15:19+0000
مجتمع
علوم
منوعات
الأخبار
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102534/58/1025345829_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_a5595a891b5275e1195f8ecc56e9deb1.jpg
ونظرا لأنه يدور حول نجمه على مسافة، من الممكن أن توجد بها المياه السائلة، يقول العلماء إنهم متحمسون لاستكشاف الكوكب الشبيه بالأرض، من أجل البحث عن علامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض.ويقع الكوكب المكتشف حديثا، والملقب بـ"وولف 1069 بي"، في نظام نجمي على بعد 31 سنة ضوئية فقط من الأرض، في كوكبة "سيغنوس".ويدور الكوكب حول النجم في غضون 15.6 يوما، على مسافة تعادل واحدا على 15 من المسافة الفاصلة بين كوكب الأرض والشمس.لكن ظروف الحياة على الكوكب الصخري ليست معتدلة مثل تلك الموجودة على الأرض، إذ يتلقى 65% فقط من الإشعاع الذي يتلقاه من نجمه مقارنة بالأرض من الشمس، وهذا يعني أن سطحه من المحتمل أن يكون أكثر برودة.ومع افتراض أن سطح الكوكب الجديد صخري تماما، فمن الممكن أن تكون درجات الحرارة في المتوسط حوالي -9 درجات فهرنهايت، ومع غلافه الجوي الشبيه بالأرض، قد تصل درجات الحرارة إلى 55 درجة فهرنهايت، لكنها مناسبة للغاية للعيش.لكن لسوء الحظ ، فإن كوكب "وولف 1069 بي" مغلق تدريجيا بنجمه المضيف، مما يعني أن جانبا واحدا منه دائما ما يكون مظلما، تماما مثل حال القمر، وهذا يعني أن أجزاء فقط من الكوكب يمكن أن تكون صالحة للسكن.وعلى الرغم من هذه التحذيرات الكبيرة، إلا أن ديانا كوساكوفسكي، عالمة الفلك في معهد "ماكس بلانك" لعلم الفلك، والمؤلفة الرئيسية لورقة البحث، المنشورة في مجلة "علم الفلك والفيزياء الفلكية"، متفائلة مع زملائها بشأن الكوكب الجديد.وأوضح ريمو بيرن، المؤلف المشارك للدراسة، في البيان: "تظهر عمليات المحاكاة الحاسوبية الخاصة بنا، أن حوالي 5% من جميع أنظمة الكواكب المتطورة حول النجوم منخفضة الكتلة، مثل "وولف 1069 بي"، ينتهي بها الأمر بكوكب واحد يمكن اكتشافه".وأضافت كوساكوفسكي أن فريقها سيواصل البحث عن المزيد من الكواكب المرشحة، الأكثر إثارة في المنطقة المجاورة لكوكب "وولف 1069 بي".
https://sputnikarabic.ae/20230111/علماء-روس-يصنعون-طائرة-دون-طيار-للتحليق-على-كوكب-الزهرة-1072144963.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102534/58/1025345829_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_7643dfbb3b02dc56edc36184e768d7ee.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
علوم, منوعات, الأخبار
علوم, منوعات, الأخبار

اكتشاف كوكب قريب من حجم الأرض... وخطط للبحث فيه عن حياة

15:19 GMT 06.02.2023
© Fotolia / V.P.كوكب الأرض
كوكب الأرض - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
كوكب الأرض
© Fotolia / V.P.
تابعنا عبرTelegram
اكتشف فريق من علماء الفلك مؤخرا، كوكبا صخريا مثيرا للاهتمام للغاية، يدور في المنطقة الصالحة للسكن لنجم قريب.
ونظرا لأنه يدور حول نجمه على مسافة، من الممكن أن توجد بها المياه السائلة، يقول العلماء إنهم متحمسون لاستكشاف الكوكب الشبيه بالأرض، من أجل البحث عن علامات على وجود حياة خارج كوكب الأرض.
ويقع الكوكب المكتشف حديثا، والملقب بـ"وولف 1069 بي"، في نظام نجمي على بعد 31 سنة ضوئية فقط من الأرض، في كوكبة "سيغنوس".
ويدور الكوكب حول النجم في غضون 15.6 يوما، على مسافة تعادل واحدا على 15 من المسافة الفاصلة بين كوكب الأرض والشمس.
لكن ظروف الحياة على الكوكب الصخري ليست معتدلة مثل تلك الموجودة على الأرض، إذ يتلقى 65% فقط من الإشعاع الذي يتلقاه من نجمه مقارنة بالأرض من الشمس، وهذا يعني أن سطحه من المحتمل أن يكون أكثر برودة.
ومع افتراض أن سطح الكوكب الجديد صخري تماما، فمن الممكن أن تكون درجات الحرارة في المتوسط حوالي -9 درجات فهرنهايت، ومع غلافه الجوي الشبيه بالأرض، قد تصل درجات الحرارة إلى 55 درجة فهرنهايت، لكنها مناسبة للغاية للعيش.
لكن لسوء الحظ ، فإن كوكب "وولف 1069 بي" مغلق تدريجيا بنجمه المضيف، مما يعني أن جانبا واحدا منه دائما ما يكون مظلما، تماما مثل حال القمر، وهذا يعني أن أجزاء فقط من الكوكب يمكن أن تكون صالحة للسكن.
كوكب الزهرة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.01.2023
مجتمع
علماء روس يصنعون طائرة دون طيار للتحليق فوق كوكب الزهرة
11 يناير, 08:23 GMT
وعلى الرغم من هذه التحذيرات الكبيرة، إلا أن ديانا كوساكوفسكي، عالمة الفلك في معهد "ماكس بلانك" لعلم الفلك، والمؤلفة الرئيسية لورقة البحث، المنشورة في مجلة "علم الفلك والفيزياء الفلكية"، متفائلة مع زملائها بشأن الكوكب الجديد.
وأوضح ريمو بيرن، المؤلف المشارك للدراسة، في البيان: "تظهر عمليات المحاكاة الحاسوبية الخاصة بنا، أن حوالي 5% من جميع أنظمة الكواكب المتطورة حول النجوم منخفضة الكتلة، مثل "وولف 1069 بي"، ينتهي بها الأمر بكوكب واحد يمكن اكتشافه".
وأضافت كوساكوفسكي أن فريقها سيواصل البحث عن المزيد من الكواكب المرشحة، الأكثر إثارة في المنطقة المجاورة لكوكب "وولف 1069 بي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Боевой танк австралийской армии M1A1 Abrams выпускает снаряд во время демонстрации боевых действий, Австралия - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:46 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала