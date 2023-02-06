https://sputnikarabic.ae/20230206/الأقوى-منذ-عقود-حقائق-عن-زلزال-تركيا-وسوريا-المدمر-1073191301.html
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر تركيا وسوريا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مسببا خسائر مادية وبشرية جسيمة، حيث اعتبره الرئيس التركي رجب طيب... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T17:43+0000
2023-02-06T17:43+0000
2023-02-06T17:43+0000
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انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, инфографика
انفوجرافيك, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, инфографика
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
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ضرب زلزال بقوة 7.8 درجة على مقياس ريختر تركيا وسوريا، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، مسببا خسائر مادية وبشرية جسيمة، حيث اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكبر كارثة تشهدها البلاد منذ عام 1939، وفيما يلي أحدث معطيات الزلزال في تركيا وسوريا وتوابعه في دول أخرى.