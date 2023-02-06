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https://sputnikarabic.ae/20230206/الأول-منذ-عام-2011-ملك-البحرين-يجري-اتصالا-هاتفيا-بالأسد-للتعزية-في-كارثة-الزلزال-1073197432.html
الأول منذ عام 2011.. ملك البحرين يجري اتصالا هاتفيا بالأسد للتعزية في كارثة الزلزال
الأول منذ عام 2011.. ملك البحرين يجري اتصالا هاتفيا بالأسد للتعزية في كارثة الزلزال
أجرى العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا هو الأول من نوعه منذ عام 2011 قدم فيه التعازي للرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال، الذي ضرب... 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T21:31+0000
2023-02-06T21:31+0000
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البحرين
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دمشق-سبوتنيك. وقالت الرئاسة السورية في بيان نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن العاهل البحريني تقدم "في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع الرئيس بشار الأسد بخالص التعازي لسيادته وللشعب السوري بضحايا الزلزال".ونقلت الرئاسة السورية عن العاهل البحريني تأكيده تضامن مملكة البحرين حكومة وشعباً مع الجمهورية العربية السورية واستعدادها لتقديم المساعدة ومؤازرة جهود الحكومة السورية من أجل تجاوز آثار هذه الكارثة.ويعد هذا الاتصال هو الأول منذ العام 2011، حيث أغلقت البحرين سفارتها لدى دمشق وسحبت كل الدبلوماسيين والعاملين بها في آذار/مارس 2012 بعد اندلاع الحرب في سوريا، ثم أعادت فتح السفارة مرة أخرى كانون الأول/ديسمبر 2018.وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين، حيث وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
https://sputnikarabic.ae/20230206/الإمارات-تطلق-عملية-الفارس-الشهم-2-لدعم-سوريا-وتركيا-بعد-الزلزال-1073195348.html
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العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, البحرين, مركز الزلزال
العالم العربي, أخبار العالم العربي, أخبار سوريا اليوم, البحرين, مركز الزلزال

الأول منذ عام 2011.. ملك البحرين يجري اتصالا هاتفيا بالأسد للتعزية في كارثة الزلزال

21:31 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Алексей Никольский / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس السوري بشار الأسد
الرئيس السوري بشار الأسد - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Алексей Никольский
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أجرى العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، اتصالا هاتفيا هو الأول من نوعه منذ عام 2011 قدم فيه التعازي للرئيس السوري بشار الأسد في ضحايا الزلزال، الذي ضرب أجزاء من البلاد.
دمشق-سبوتنيك. وقالت الرئاسة السورية في بيان نشرته على صفحاتها في مواقع التواصل الاجتماعي إن العاهل البحريني تقدم "في اتصال هاتفي أجراه مساء اليوم مع الرئيس بشار الأسد بخالص التعازي لسيادته وللشعب السوري بضحايا الزلزال".
ونقلت الرئاسة السورية عن العاهل البحريني تأكيده تضامن مملكة البحرين حكومة وشعباً مع الجمهورية العربية السورية واستعدادها لتقديم المساعدة ومؤازرة جهود الحكومة السورية من أجل تجاوز آثار هذه الكارثة.
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
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20:06 GMT
ويعد هذا الاتصال هو الأول منذ العام 2011، حيث أغلقت البحرين سفارتها لدى دمشق وسحبت كل الدبلوماسيين والعاملين بها في آذار/مارس 2012 بعد اندلاع الحرب في سوريا، ثم أعادت فتح السفارة مرة أخرى كانون الأول/ديسمبر 2018.
وضرب زلزال مدمر بقوة 7.7 على مقياس ريختر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر الاثنين، حيث وصلت ارتدادات الزلزال إلى دول أخرى في المنطقة، وشعر بها السكان في لبنان والعراق ومصر.
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