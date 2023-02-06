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https://sputnikarabic.ae/20230206/الإمارات-تطلق-عملية-الفارس-الشهم-2-لدعم-سوريا-وتركيا-بعد-الزلزال-1073195348.html
الإمارات تطلق عملية "الفارس الشهم-2" لدعم سوريا وتركيا بعد الزلزال
الإمارات تطلق عملية "الفارس الشهم-2" لدعم سوريا وتركيا بعد الزلزال
أعلنت الإمارات بدء عملية "الفارس الشهم - 2" التي تهدف إلى مساعدة سوريا وتركيا على مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين. 06.02.2023, سبوتنيك عربي
2023-02-06T20:06+0000
2023-02-06T20:06+0000
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جاء ذلك بناء على توجيهات من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.ولفتت الوكالة إلى أن "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع أعلنت بدء العملية التي تشارك فيها العديد من الجهات في الإمارات لتقديم الدعم لسوريا وتركيا وتشمل:وتتضمن العملية تقديم مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة لدعم الدولتين في جهودها للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضتا له.وأوضحت الوكالة أن أول طائرة تحمل مساعدات أقلعت من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا، مشيرة إلى أنها تضم فرق البحث والإنقاذ إضافة إلى الطواقم والمعدات الطبية.وتعرض جنوبي تركيا وشمالي سوريا لزلزال مدمر قوته 7.7 على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، وتلى ذلك هزات ارتدادية شعر بها السكان في العراق ولبنان ومصر.ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا، التي تقع في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.
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العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن
العالم, أخبار تركيا اليوم, أخبار سوريا اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار العالم الآن

الإمارات تطلق عملية "الفارس الشهم-2" لدعم سوريا وتركيا بعد الزلزال

20:06 GMT 06.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayarطواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا
طواقم الإنقاذ التركية تبحث عن ضحايا زلزال قوي ضرب ديار بكر فجر اليوم، تركيا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
© Sputnik . Sertac Kayar
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أعلنت الإمارات بدء عملية "الفارس الشهم - 2" التي تهدف إلى مساعدة سوريا وتركيا على مواجهة آثار الزلزال المدمر الذي ضرب البلدين.
جاء ذلك بناء على توجيهات من الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، القائد الأعلى للقوات المسلحة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم الاثنين.
زلزال مدمر بقوة 7.8 درجة يضرب سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
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10:49 GMT
ولفتت الوكالة إلى أن "قيادة العمليات المشتركة" في وزارة الدفاع أعلنت بدء العملية التي تشارك فيها العديد من الجهات في الإمارات لتقديم الدعم لسوريا وتركيا وتشمل:
القوات المسلحة.
وزارة الداخلية.
وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.
مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية.
الهلال الأحمر الإماراتي.
وتتضمن العملية تقديم مساعدات طبية وإنسانية بصورة عاجلة لدعم الدولتين في جهودها للتخفيف من آثار الزلزال الذي تعرضتا له.
وأوضحت الوكالة أن أول طائرة تحمل مساعدات أقلعت من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا، مشيرة إلى أنها تضم فرق البحث والإنقاذ إضافة إلى الطواقم والمعدات الطبية.
وتعرض جنوبي تركيا وشمالي سوريا لزلزال مدمر قوته 7.7 على مقياس ريختر، فجر اليوم الاثنين، وتلى ذلك هزات ارتدادية شعر بها السكان في العراق ولبنان ومصر.
ولا تزال أعمال البحث والإنقاذ جارية في المناطق التي ضربها الزلزال في سوريا وتركيا، التي تقع في واحدة من أكثر مناطق الزلازل نشاطا في العالم.
© Sputnikالأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر - سبوتنيك عربي, 1920, 06.02.2023
الأقوى منذ عقود... حقائق عن زلزال تركيا وسوريا المدمر
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